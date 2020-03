La sensation du jeune Arsenal Nketiah a donné de l’espoir au milieu des rumeurs d’Aubameyang – HITC

Arsenal peut se permettre de laisser partir Pierre-Emerick Aubameyang.

Pierre-Emerick Aubameyang est lié à un départ d’été d’Arsenal.

Le Sun rapporte que de nombreuses parties tournent en rond, les clubs de Premier League rejoignant Barcelone dans la chasse de 50 millions de livres sterling pour l’attaquant gabonais.

Le laisser partir n’est pas idéal pour Arsenal, mais ils peuvent et vont continuer.

Dans la première moitié de la saison, Gabriel Martinelli a déclaré que son cas était l’avenir d’Arsenal. Au cours des deux derniers mois, Eddie Nketiah est également intervenu.

Après un sort de prêt mixte à Leeds, Nketiah a été promu dans la première équipe par le manager Mikel Arteta.

Nketiah a poursuivi sa tâche et a bien performé. Il est un braconnier né et il a maintenant marqué pour Arsenal en FA Cup et en Premier League, pour ajouter à ses frappes en Coupe Carabao lors de ses débuts il y a quelques années.

Nketiah en a montré suffisamment pour montrer qu’il peut jouer un rôle clé dans l’avenir d’Arsenal.

Il n’est peut-être pas prêt à être un objectif de 25-30 ans pour un homme de la saison la saison prochaine, mais il devrait facilement atteindre des chiffres doubles s’il a suffisamment de possibilités. Donnez-lui une chance, et il l’enterrera.

L’ascension de Nketiah en 2020 a été l’un des plus grands atouts d’Arsenal, et il l’a fait de manière discrète et discrète, ce qui montre qu’il va juste vaquer à ses occupations. Il rend le butage facile.

Les fans d’Arsenal se hérisseront devant une comparaison avec Ruud van Nistelrooy, mais c’est le type d’attaquant qu’il est.

Il est toujours au bon endroit au bon moment, il flaire les chances et il est impitoyable.

Il a beaucoup plus à donner, et au milieu des rapports sur Aubameyang, il offre un véritable espoir d’un avenir radieux.

Dans d’autres nouvelles, Everton aurait voulu avancer il y a 3 ans, maintenant il est évalué à 85 millions de livres sterling