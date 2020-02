La séquence positive de Nola a été interrompue, la victoire anglaise du FC Messine sur “F. Scoglio”

MESSINA. Au “Franco Scoglio” sur scène la 23e journée du championnat de France Série D groupe I, les hôtes duFC Messina accueillir les cloches du Nola. Les Peloritains veulent se confirmer comme la troisième force du championnat tandis que les bianconeri traversent probablement le meilleur moment depuis le début de la saison et s’envolent pour la sécurité.

PUIS ÉQUILIBRER LE FIXATEUR DE DÉVERROUILLAGE

La première secousse du match pour les hôtes, sur un corner, Giuffrida a trouvé la déviation sur le but mais le ballon s’est arrêté sur la barre transversale. Le Nola a répondu 5 ‘plus tard avec une tentative de Faella désamorcée par le gardien de but. Jeu équilibré, à la 29e tentative en mai sur l’aide de Giliberti, Messine a répondu mais Capasso répond présent et dévie pour un corner. Au coup suivant, Fissore profite d’un sommeil de la défense brunienne et dépose sur le net, l’avantage du FC pour Franco Scoglio. Dernière opportunité de la première moitié encore de la marque Giallorossi: un tir de Coria, qui était dans le passé à un pas de l’habillage du maillot noir et blanc, devient une passe décisive pour Carbonaro qui, d’une excellente position, manque sensiblement la cible.

CAPASSO RIGORE PARATO, MAIS PAS ASSEZ

Au début de la reprise de l’action personnelle de Carbonaro, prévue par Reale, il obtient une bonne punition que Coria jette dans les bras de Capasso. En échangeant les changements pour Nola, le jeu reste ouvert, les bianconeri parviennent à bien endiguer les adversaires et tentent de se rendre dangereux. A 64 ‘de contact dans la zone entre Mileto et les Courants, l’arbitre est pénalisé. De onze mètres, Capasso hypnotise Carbonaro, mais le bombardier des Peloritains est le plus rapide de tous et sur le signe rejeté les deux à zéro. Les changements favorisent clairement la gestion du score par les hôtes. La dernière secousse du jeu est de la marque noir et blanc, avec une tentative acrobatique de Maggio qui touche à peine la barre transversale. Le match se termine donc deux à zéro, Messine raccourcit sur Savoy deuxième, tandis que Nola reste à +6 sur l’aire de jeu.