“La Serie A doit continuer par respect pour les morts et les supporters”

Lors d’une interview avec Corriere dello Sport, le directeur sportif de la Lazio Igli tarer il s’est laissé aller à une série de commentaires sur les thèmes qui dominent actuellement la scène du football.

De la quarantaine provoquée par le Coronavirus à la baisse de salaire, sans pour autant négliger le sujet le plus brûlant: la suspension du championnat. Voici ses mots.

Entre quarantaine et formation

«Malgré la situation catastrophique dans le pays, ma famille et moi allons bien. Heureusement, aucun de nous n’a été infecté par le virus. »

«Avec les joueurs et le staff que nous ressentons chaque jour individuellement, il est difficile d’attendre que tout recommence. Toutefois nous devons avoir un grand respect pour ceux qui se battent en première ligne depuis des semaines pour sauver la vie de tant de malades“.

«Dans le même temps, cependant, nous aimerions revenir à la normale et cela signifie également une formation. Les joueurs n’attendent rien d’autre, ils n’attendent que le moment où la normalité peut revenir au club. À ce stade, nous devrons trouver lentement la forme et sortir de cette horreur dès que possible “.

Les clubs risquent-ils de faire faillite?

«Pour le football italien, s’arrêter ici serait un désastre. Nous allons essayer d’empêcher que cela se produise de toutes nos forces pour que la saison continue. Dans le football italien, plus de 75% des clubs financent leur budget par le biais des droits de télévision, si ces revenus n’étaient pas là, cela conduirait à l’effondrement».

Sur la baisse des salaires

«Nous devons encore y penser. Nos joueurs ont été en contact les uns avec les autres, mais n’en ont pas encore parlé. Mais on peut bien imaginer que ce sera bientôt pour nous aussi “.

Et le championnat?

« Annulation? Non, la saison doit être terminée. Le championnat doit continuer par respect pour les morts et tous les fans. Ce n’est pas le moment de décider de son annulation. Le nombre de personnes infectées diminue et la fin de la saison serait injuste. “