“La Serie A doit redémarrer. Et je vends l’église à deux conditions …”

Le virus de la couronne n’empêche pas l’envie de

parler du football et du marché du président de la Fiorentina, Rocco Commisso.

Discours aux microphones du Corriere dello

Sports, le patron violet a fait part de son opinion sur

redémarrage possible du Serie A,

et a précisé que Federico église, ne peut être transféré que s’il y a deux conditions

indispensable.

Trop d’autorités pour une décision

Un Rocco Commisso toujours disponible et qui a parlé du football à 360 degrés dans l’interview avec le courrier sportif romain.

D’abord son avis sur la possibilité ou non de redémarrer: “Le football et l’Italie doivent redémarrer, ils ne peuvent pas rester immobiles longtemps. Le pays est confronté à une forte récession. Ma seule décision préliminaire était la crainte que la saison 20-21 ne soit compromise. Les choses ont changé. La chose fondamentale est la santé. J’ai deux mains et vous pouvez faire beaucoup de choses à deux mains: la santé avec votre main droite, le football avec votre main gauche ».

Une flèche aussi à toutes les autorités sportives italiennes et non à la bureaucratie italienne excessive qui ne facilite certainement pas les choses: “La bureaucratie excessive est la ruine de l’Italie. Mais même dans le football, trop de pas. Nous devrions donner plus de pouvoir à Dal Pino, je ne suis pas encore allé à une réunion, mais dès que possible, ils me trouveront devant la porte. Lega, Gravina, Malagò, Spadafora et Conte, trop pour une seule décision “

Pas seulement l’Italie,

mais aussi une réponse pleine d’espoir sur le monde américain de l’investissement: «Comme ce serait bien si d’autres arrivaient

les investisseurs d’Amérique. Saviez-vous que le premier ministre lui en a parlé

Américains? Liverpool, Manchester United, Arsenal. Ce n’est que plus tard qu’ils sont entrés

Arabes et Orientaux. Oui, c’est vrai, il y avait déjà le Russe de Chelsea. “

Inter et Juve

avertir

Alors la question

sur le marché et la réponse claire du président sur le marché viole et sur tout

adieu en été par Federico Chiesa: «En raison

sont les conditions pour le faire partir: la première est que Federico me demande et

à ce jour ne l’a pas fait. La seconde, que l’offre est conforme à la

évaluation que l’entreprise lui attribue. Je ne pouvais le satisfaire que si deux

des choses se sont passées, mais, comme je l’ai expliqué, l’Église ne m’a jamais dit, ni

Joe, ni à Pradé qui veut partir. Quand l’avenir de

Church et Castrovilli ne seront pas le premier problème à affronter, mais le

seconde “.

Fiorentina

donne, mais seulement selon ses propres conditions. Pour Chiesa, tous les prétendants étaient

remarquez, la Juventus et l’Inter en premier lieu,

car ils semblent être dans un lock-out pour gagner le jeune homme à l’extérieur

fils d’art.