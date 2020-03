La Serie A en jeu dans le derby italien entre la Juve et l’Inter

J’ai hâte de Cristiano Ronaldo ça Derby d’Italia. Le Portugais jouera le 1000e match de sa carrière, il peut enchaîner son douzième match de championnat suivi de voir la porte et une supposée victoire de la Juventus permettrait à la “ Vecchia Signora ” de reprendre la tête et d’augmenter la distance dans le tableau avec l’un de ses principaux poursuivants , l’Inter.

03/08/2020

À 08:28

CET

C.F. Sainz

Je voulais l’ambiance des grandes occasions, celle des soirées où les fans teignent les tribunes et l’ambiance est assourdissante. Mais ni l’aura enflé ni le Portugais n’arrivera tout préparé qu’il souhaiterait pour un duel qui puisse marquer l’avenir des deux équipes dans sa carrière face au Scudetto. Le coronavirus, qui a déjà reporté le duel un jour, oblige à le disputer à huis clos, alors que la semaine Chrétien Elle a été marquée par son voyage à Funchal après le problème cérébrovasculaire de sa mère.

Handanovic revient

Malgré la semaine difficile de Chrétien, la faim des Portugais est le plus grand danger d’une Juventus qui ajoute une semaine et demie sans jouer; Il ne l’a pas fait depuis qu’il a chuté du minimum lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions contre Lyon. Le Portugais, qui ne s’est pas senti à l’aise devant les Gaulois, aura devant lui pour continuer sa séquence de buts à Handanovic. Le Slovène, remis d’une blessure qui l’a privé de jouer les cinq derniers matchs de son équipe, est présumé à la une du but lombard.

L’Inter arrive également reposé. Les de Conte Ils n’ont pas non plus joué pendant neuf jours, lorsqu’ils ont éliminé Ludogorets en huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’équipe «nerazurro» veut se venger du duel du premier tour, au cours duquel l’équipe piémontaise a pris d’assaut la Giuseppe Meazza (1-2). Pour ce faire, pariez sur le duo formé par Lautaro Marttínez et Lukaku, auteurs de 11 et 17 buts de cette campagne, respectivement.

Ce sera la première fois que Conte Je suis retourné dans ce qui était sa maison pendant 13 saisons en tant que joueur et trois autres en tant qu’entraîneur. Une réunion spéciale au cours de laquelle nous serons ravis de voir comment il aurait reçu le hobby pour lequel il était une idole depuis longtemps. Avant que le ballon ne roule, nous savons déjà que le Derby d’Italie sera à priori le plus décaféiné.

Onces possibles

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Bentancur; Ramsey, Square, Dybala; Cristiano Ronaldo.

Inter: Handanovic; Skrinir, De Vrij, Godín, Young; Candreva, voisin, Brozovic, Barella; Lautaro Martínez et Lukaku.

Arbitre: Marco Guida.

Campagne: Stade Juventus (20h45).