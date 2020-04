La série A fait face à des pertes de 250 millions d’euros

Clubs de Serie A italiens, un tournoi suspendu depuis le 9 mars en raison de la pandémie de coronavirus, ils subissent des pertes financières de sponsors qui peuvent atteindre 250 millions d’euros au cas où la saison ne se terminerait pas.

04/03/2020

Le football italien entre grâce à ses sponsors quelque 600 millions d’euros par saison, mais les compétitions suspendues et l’incertitude quant à la possibilité de les reprendre entraîneront des dégâts économiques millionnaires qui pourrait devenir encore plus aigu dans les années à venir.

“Si la série A ne reprend pas, les dégâts sont estimés à 250 millions au cours des trois derniers mois de cette saison. Il est clair que les dommages causés par le retrait éventuel de certains sponsors seront beaucoup plus graves dans les saisons à venir “, a-t-il informé EFE. l’économiste italien Marco Bellinazzo.

“Cette année, les pertes ne toucheraient qu’un tiers de la saison, l’année prochaine ce serait pour douze mois. La crise qui va secouer de nombreuses entreprises qui travaillent dans le football les obligera à réduire leurs dépenses et la première chose qu’elles feront sera de réduire les dépenses publicitaires “, a-t-il poursuivi.

Ceci, ainsi que les pertes de revenus des droits de télévision et du box-office, sont la raison pour laquelle la Fédération italienne de football (FIGC) juge “indispensable” de mettre fin à la saison, dépassant même la limite du 30 juin.

“Personne aujourd’hui ne peut faire de prévisions tant que nous n’aurons pas cette urgence sanitaire. C’est une urgence unique qui a touché tous les secteurs. Mais dès qu’il est surmonté, nous devons aller de l’avant et le football réfléchit à la manière dont il peut reprendre la compétition. La priorité absolue est de terminer les championnats “, a récemment assuré la Le président de la FIGC, Gabriele Gravina.

La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus entraînera, selon les experts, une contraction du PIB italien d’au moins 10% au premier semestre 2020 et les entreprises qui produisent des équipements sportifs souffriront particulièrement des compétitions bloquées.

“La crise sera encore plus forte avec l’arrêt des activités sportives. Il est clair que les géants du sport auront une contraction d’au moins 50% de leurs ventes. Cela se produit en Italie et dans tous les autres pays et cela pourrait provoquer une révision des contrats de parrainage signés avec les clubs “, a déclaré Bellinazzo à l’EFE.

Et c’est ça, sans matches, les entreprises sportives qui produisent le kit pour les clubs italiens connaîtront une baisse de visibilité ce qui aura des conséquences sur vos ventes.

Cette année, neuf marques de vêtements de sport parrainent les vingt clubs de Serie A: Adidas habille la Juventus, Nike Inter et Roma, Puma Milan, Le Coq Sportif Fiorentina, Joma Atalanta, Sampdoria et Torino, Errea al Parma, M908 Lecce, Kappa Brescia, Gênes, Naples et Sassuolo et Macron , qui habille Bologne, Cagliari, Vérone, Latium, Spal et Udinese.

Une contraction au niveau des ventes de maillots qui affectera directement des clubs comme la Juventus, parrainé par Adidas de 2017 à 2027, qui a acquis il y a deux ans pour 7 millions d’euros l’exclusivité sur la vente de ses élastiques.

“Le La Juventus a ouvert une société interne pour vendre le produit avec sa marque. Il a renoncé à 7 millions qu’Adidas devrait lui verser à cet égard. Cela signifie que vous subirez directement les dommages résultant de la vente de produits de marque Juventus “, explique Bellinazzo.

“A cela s’ajouteront les pertes enregistrées par les différents magasins des marques respectives. Cette contraction des échanges affectera tous les clubs, dans un certain pourcentage “, a-t-il conclu.