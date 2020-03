La Serie A italienne prépare un plan de suspension des salaires des

Vendredi, la Ligue italienne de Serie A a informé l’Association italienne de football (AIC) qu’elle préparait un plan de suspension temporaire du salaire des footballeurs. En attendant l’évolution de l’urgence du coronavirus, les médias italiens avancent.

27/03/2020

Les dommages économiques causés par la crise sanitaire au football italien, qui peut faire face à des pertes de plus d’un milliard d’euros, obliger la Ligue de Serie A à envisager des solutions pour tenter de limiter les dégâts.

Ainsi, le président de l’organisme qui gère la série A, Paolo Dal Pino, a envoyé une lettre à l’AIC, présidée par l’ancien joueur de Roma Damiano Tommasi, pour vous informer que vous recevrez les mesures destinées à réduire le salaire des footballeurs avant lundi prochain.

“Qu’il soit question de réduire les salaires des joueurs est un signe que nous ne sommes pas alignés sur les problèmes du pays. Il y a toujours un débat pour savoir si les ligues peuvent être éliminées et les dommages économiques ne peuvent pas être quantifiés.. (Réduire les salaires) est un sujet dont nous parlerons quand le moment sera venu, pas maintenant “, a-t-il déclaré. Tommasi le 23 mars dans des déclarations publiées par l’AIC sur son site officiel.

“Une situation comme la situation actuelle est exceptionnelle et d’ailleurs, notre monde, non seulement celui du football, mais celui du sport en général, s’aligne, même s’il y en a encore qui pensent à eux-mêmes. La seule chose que nous pouvons faire est d’être prêt et de considérer toutes sortes d’hypothèses sans préjugés ni intérêts personnels “, a-t-il ajouté.

On estime qu’une réduction du salaire des footballeurs, qui pèse environ 1,4 milliard d’euros dans les loges des clubs de Serie A, permettrait au football italien d’économiser entre 150 et 300 millions d’euros.