La série A menacée par le coronavirus

L’avenir de la Serie A italienne, suspendue depuis le 9 mars En raison de la pandémie de coronavirus, elle est de plus en plus dans l’air et la peur et, dans certains cas, le désir d’abandonner définitivement la saison chez les clubs et les managers.

04/01/2020 à 10:32

CEST

EFE

Le président de Turin, Urbano Cairo, a été franc en assurant que pour lui “la Serie A est terminée” et aussi celle de la Fiorentina, l’Américain Italo Rocco Commiso a reconnu qu’il voyait “une grande probabilité” que la saison ne puisse pas continuer.

Le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a également récemment jugé “irréalisable” de reprendre les compétitions le 3 mai, comme le souhaiterait la Ligue de Serie A, ce qui rendrait très difficile la fin de la saison avant le 30 juin.

“Je le répète, pour moi la série A est terminée. A Wuhan, ils ont commencé les mesures de protection le 25 janvier et les retireront le 8 avril, soit après deux mois et demi. Ici, avec deux mois d’interruption, nous recommencerions fin mai si tout se passe bien “, a indiqué le Caire dans une récente interview.

“Cela signifierait que les équipes commenceraient à s’entraîner en mai pour jouer fin juin. et se terminent en août. Il faudrait alors accorder un mois de vacances et la saison suivante commencerait en novembre. Ce n’est pas possible “, a-t-il dit.

Et c’est que la direction du football italien, bien qu’il soit clair que quitter la saison entraînerait des dommages économiques pouvant atteindre un milliard d’euros, parmi l’argent perdu au box-office, les droits de télévision et les sponsors, n’a pas la moindre intention de mettre en danger la sécurité des protagonistes.

“L’économie italienne a été gâchée. J’ai envoyé une lettre à mes employés et à mes joueurs pour leur dire de penser d’abord à la santé, puis au football “, a déclaré Commisso, qui vit isolé du coronavirus chez lui à New York.

“Je ne sais pas si ce championnat va reprendre, il y a de fortes chances qu’il ne puisse pas se terminer”, a-t-il poursuivi.

La série A a été interrompue le 9 mars lors de la journée 26, avec la Juventus Turin en tête avec un point d’avance sur la Lazio, deuxième et neuf sur l’Inter Milan, troisième, qui a joué un match de moins.

La Fédération italienne de football (FIGC) et la Ligue de Serie A ont montré leur volonté de mettre fin à la saison même en juillet si nécessaire, mais la crainte que cela finisse par devenir impossible augmente dans le pays.

Le quotidien turin “Tuttosport” titrait il y a quelques jours “Plus de jeu!” et le journal milanais “La Gazzetta dello Sport” a reconnu le danger que le cours 2019-2020 soit déjà terminé.

À cela s’ajoute le fait que de nombreux joueurs étrangers des équipes italiennes ont reçu le feu vert pour retourner dans leurs pays respectifs pendant cette période d’isolement. C’est le cas de l’Argentin Gonzalo Higuaín ou du Brésilien Douglas Costa, de la Juventus, de l’Uruguayen Diego Godín ou du Danois Christian Eriksen, de l’Inter.

Et s’il y a d’autres présidents, comme celui de la Lazio, Claudio Lotito, qui veulent absolument terminer la saison, la possibilité que cette Serie A se termine sans choisir de champion augmente.

Une possibilité qui affecterait également grandement la série B, dans laquelle le Bénévent de l’entraîneur Filippo Inzaghi, qui a dominé le tournoi et qui avait déjà commencé le compte à rebours pour la promotion, vit ces jours-ci avec une profonde inquiétude supplémentaire.

“Nous vivons la catastrophe de cette saison sans aucune faute, mais vous ne devriez pas risquer de ruiner le prochain aussi. Ce serait notre responsabilité “, est l’idée maîtresse des supporters d’abandonner cette série A si l’urgence ne se résorbe pas en peu de temps.