“La Serie A peut être un problème en été. L’Européen? Nous pouvons gagner”

Roberto Mancini a publié quelques déclarations intéressantes lors de la transmission de From us … to Freewheel de Francesca Fialdini dans l’épisode diffusé le dimanche 12 avril sur Rai1. L’entraîneur du national il a admis une grande inquiétude si le championnat devait reprendre à l’été. Mancini a également commenté le report de Euro 2020, réaffirmant que l’Italie peut aspirer à remporter la compétition.

Les mots de Monsieur Mancini

«Arrêt tardif? Cela dépendra beaucoup du début du championnat car une série de matches entre clubs et compétitions internationales et nationales s’accumuleront clairement … cela pourrait devenir un problème, mais il est également vrai que les jours sont les mêmes, les dates sont les mêmes, vous devez donc également pouvoir vous adapter. ”

“Report de l’Euro 2020? Tout d’abord, c’est un regret de ne pas pouvoir les jouer pour les raisons que nous connaissons tous. C’était aussi très difficile pour nous qui préparions tout pour cet événement important, donc cela nous désole beaucoup. En même temps, je pense que cela peut être un petit avantage pour nous aussi, nous sommes une jeune équipe, avoir une autre année d’expérience pour certains gars peut être très utile et je pense que nous serons parmi les équipes qui pourraient gagner le prochain championnat d’Europe. Défaut de reporter Atalanta-Valence? Dire que c’est maintenant assez simple, tant de gens, y compris des professionnels, ne pensaient même pas que ce virus arriverait en Italie … il a déplacé tout le monde. On pourrait alors penser à continuer, même à travers l’Europe, ils se sont retrouvés dans les mêmes situations ».

«Tournage en Serie A? Tout d’abord, je souhaite que nous soyons de meilleures personnes, ce qui s’est passé nous a appris beaucoup de choses: que vous pouvez être le plus puissant, le plus riche, le plus beau … mais ensuite un ennemi invisible arrive et vous renverse comme rien. J’espère donc que les gens deviennent meilleurs, qu’ils peuvent devenir meilleurs: en Italie, en Europe, partout dans le monde. Je ne pense pas que ce soit une chose simple, mais c’est mon espoir et nous pourrons ensuite retourner voir le football juste pour le plaisir. ”