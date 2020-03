“La Serie A peut redémarrer le 3 mai”

En cette période d’urgence sanitaire totale due au virus Covid-19, les organismes compétents commencent à évaluer une date pour reprendre Serie A.

Selon ce qui ressort des propos du ministre des Sports Vincenzo Spadafora publié sur les microphones Rai Uno, le jour choisi pourrait être le 3 mai.

Voici ses déclarations complètes dans l’interview:

«Nous avons suspendu toutes les obligations fiscales jusqu’au 30 mai pour toutes les fédérations sportives et pour toutes les autres activités sportives. Nous avons suspendu les loyers de toutes les structures publiques et avons accordé un paiement unique de 600 euros aux nombreux collaborateurs sportifs qui sont dans toute l’Italie et travaillent dans de petites entreprises italiennes ”

Qu’adviendra-t-il de la Serie A?

«Je crois que la Serie A peut retourner sur le terrain le 3 mai, alors nous évaluerons si les portes sont ouvertes ou fermées. Ensuite, des compétitions internationales seront ajoutées, telles que Ligue Europa et Ligue des champions».

Il a demandé d’éviter les sports de plein air. Pensez à des interdictions spécifiques?

“Dans les prochaines heures, une interdiction totale des activités de plein air devra être envisagée. Lorsque nous avons laissé le libre choix, nous l’avons fait parce que la communauté scientifique nous avait demandé de ne pas l’interdire strictement pour permettre à ceux qui sont contraints de le faire pour d’autres maladies de mener des activités. Mais l’appel général est de rester à la maison et si l’appel n’est pas respecté, une interdiction absolue sera nécessaire. “