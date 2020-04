“La Serie A pourrait se terminer en septembre ou octobre”

Une nouvelle hypothèse se pose sur le sort des Serie A. Gabriele l’annonce Gravina, président FIGC, aux microphones Rai Sport.

“L’hypothèse recommence le 17 mai”

«Finir les championnats en septembre ou octobre? C’est une hypothèse. Pour le moment, une date possible pour recommencer pourrait être le 17 mai, mais je tiens à préciser que ce n’est qu’une hypothèse. Ce serait le meilleur moyen non seulement de ne pas compromettre la saison 2019/20, mais aussi d’éviter de compromettre la saison 2020/2021 de quelque façon que ce soit, car nous ne pourrions pas commencer sans les appels et les différends de tous les sujets qui croient qu’ils verraient leur propre blessure les droits. Vous courriez le risque de jouer un championnat dans les salles d’audience ».

Et encore: «Je fais confiance aux autorités scientifiques et au gouvernement, nous devons y retourner. Pour le moment, nous ne pouvons pas prendre de décisions de suspension ou d’annulation qui, d’un point de vue sportif et contractuel, impliquent de grandes responsabilités. “