La série A se jouera à huis clos jusqu’au 3 avril!

Le gouvernement italien a approuvé mercredi un décret dans lequel, en matière de sport, il est ordonné que Toutes les compétitions doivent se dérouler à huis clos jusqu’au 3 avril 2020, dans le domaine des mesures de sécurité pour l’éclosion du coronavirus, qui fait déjà 107 morts et plus de 2 700 touchés dans le pays.

03/04/2020

À 21 h 09

CET

EFE

Cette mesure permettra de poursuivre la célébration du football de Serie A, mais sans possibilité de rassembler des spectateurs dans les stades, après quatre matches du vingt-cinquième jour et six du vingt-sixième jour ont été reportés à cause de l’alerte du coronavirus.

L’épidémie de cette maladie déjà a fait 107 morts dans le pays et plus de 2 000 personnes infectées, qui a convaincu le gouvernement d’approuver la fermeture de demain jusqu’à la mi-mars de tous les collèges et universités par mesure de précaution.

La Ligue de Serie A, qui a convoqué mercredi un conseil extraordinaire pour décider comment récupérer les matches reportés ces dernières semaines, informera dans les prochaines heures du nouveau calendrier officiel.

Le classique entre la Juventus et l’Inter Milan, premier contre troisième, devrait être joué dimanche prochain après avoir été reporté le week-end dernier en raison de l’avertissement du coronavirus, selon les médias italiens.

La Ligue de Serie A doit également décider quand contester la deux demi-finales de retour de la Coupe d’Italie, Juventus-Milan et Naples-Inter, qui devaient se jouer ce mercredi et jeudi à Turin et à Naples, respectivement