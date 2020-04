“La Serie A sera terminée. Liverpool? Sera champion”

Aleksander Ceferin essayer de rassurer sur la reprise des championnats et coupes. Le président UEFA il a été interviewé par les Slovènes Ekipa: en dessous de ses mots.

Réclamations de Ceferin

«Je suis optimiste et confiant, la Liga sera terminée ainsi que la Serie A. De toute évidence, aujourd’hui, je ne peux rien promettre ni garantir, tout dépendra de la situation dans chaque pays. Je ne vois pas comment on pourrait laisser Liverpool sans titre. S’il recommençait à jouer, il était presque sûr qu’il gagnerait. Si vous ne jouez pas, il serait tout de même conseillé d’annoncer les résultats et de déterminer les champions des ligues nationales respectives. Et, encore une fois, je ne vois pas comment une équipe autre que Liverpool pourrait gagner. Je comprends que les fans des Reds seront déçus si la Premier League l’emporte dans un stade vide, mais je pense qu’ils l’emporteront d’une manière ou d’une autre. “

Et encore: «Pour autant que nous le sachions aujourd’hui, la Ligue des Champions se terminera de la même manière qu’elle aurait dû l’être avant la suspension. Nous ne pouvons pas être sûrs, nous ne pouvons toujours pas savoir si les fans seront en finale ou dans tout autre événement, mais nous devons être prêts pour les deux scénarios. Tout dépend de la pandémie, mais pour le moment je répète que nous envisageons une clôture normale de la Ligue des champions. Cellino? Tout d’abord, la Serie A ne répond pas aux compétences de l’UEFA. Deuxièmement, Brescia n’est pas près de se qualifier pour les coupes européennes. Troisièmement, je ne pense pas que ses propos récents aient été adressés à l’UEFA. Je tiens à souligner que nous ne mettrons personne en danger et que nous écouterons tout le monde pour trouver une solution appropriée pour chaque ligue dès que les gouvernements respectifs nous donneront le feu vert “.