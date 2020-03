La Serie B prend le terrain de la recherche sur les coronavirus: les détails

Belle initiative du Serie B encourager la lutte contre le nouveau coronavirus en prenant parti pour la recherche.

Voici tous les détails de l’initiative de la Ligue B:

La Ligue Serie B et les 20 sociétés associées prendre le terrain à l’appui de la recherche scientifique en CNR (Conseil national de recherches) sur coronavirus, par SMS ou appel fixe vers le numéro 45587 du 28 mars au 16 avril.

Une campagne de collecte de fonds initialement créée pour “B as Children”, le projet Lega B pour soutenir la prise en charge des proches des patients hospitalisés dans les trois hôpitaux pédiatriques italiens, Bébé Jésus de Rome, Meyer de Florence et Gaslini de Gênes, mais qui, compte tenu de l’urgence sanitaire qui touche notre pays, grâce également à la sensibilité des trois structures pédiatriques, est devenu un projet actuel et nécessaire.

“Le plus petit pour le plus grand” est le sens du choix qui a guidé la Fondation Bambino Gesù à Rome, l’Association Gaslini Onlus à Gênes et la Fondation Meyer à Florence pour identifier, en tant que bénéficiaire de la collection, le étude des mécanismes qui conduisent le Coronavirus à provoquer des infections et à déterminer les maladies infectieuses pour le développement de thérapies CNR innovantes. Le partenaire de l’initiative est Ispra, Institut supérieur de protection et de recherche environnementales.

Le président de la Ligue Serie B, Mauro Balata: “Notre pays, comme le reste du monde, traverse une période difficile en raison de l’urgence sanitaire de Covid-19. La Ligue de Serie B et les 20 sociétés associées, après la récente décision de l’Assemblée d’acheter des appareils médicaux pour faire un don à 20 hôpitaux de la région, se placent aux côtés du CNR pour soutenir la recherche scientifique sur le traitement du coronavirus. Je remercie la Fondation Bambino Gesù, l’Association Gaslini Onlus et la Fondation Meyer pour ce geste d’amour plein de sens et d’exemple pour tout le pays. Nous aidons la recherche en faisant un don au 45587 “.

Le président du CNR, Massimo Inguscio: “Je remercie sincèrement la Lega Serie B et B Solidale Onlus, qui avec le projet” I piccoli per i grandi “, à travers la Fondation Bambino Gesù à Rome, l’Association Gaslini Onlus à Gênes et la Fondation Meyer à Florence, aidera Etude CNR des thérapies innovantes contre le coronavirus: nos chercheurs et chercheurs seront toujours à la hauteur! La recherche est l’axe sur lequel l’avenir doit se construire.

Rechercher comme résistance, pour atténuer les effets du coronavirus et rechercher des solutions possibles, mais aussi comme résilience, pour éviter que certaines choses ne se reproduisent. Cela signifie construire un monde nouveau dans lequel la multidisciplinarité dont le CNR est un exemple aura un poids décisif.

Nous reconnaissons que le gouvernement a écouté et suivi les indications de la science sur la façon de traiter le virus dès le départ: ailleurs, quelqu’un au début a accordé peu d’importance à l’alarme des scientifiques, pour ensuite changer d’avis. Nous devons maintenant emprunter cette voie et ne plus jamais l’abandonner. “

Le président Ispra et Snpa Stefano Laporta: “Les nombreuses tragédies environnementales nous ont déjà appris, dans un passé pas trop lointain, que le travail de prévention est fondamental car il est fondamental de fournir aux citoyens des connaissances et des informations scientifiques qui leur permettront de résister à ces calamités.

La période d’urgence sanitaire que nous traversons nous oblige à réfléchir encore plus profondément sur la valeur et l’importance de la recherche scientifique publique; des initiatives telles que celle de la Ligue de Serie B et le monde du football, qui a une grande pertinence sociale, peuvent contribuer considérablement à son progrès.

La science ne s’arrête pas et pour l’instant elle a besoin de notre soutien à tous. Ce n’est qu’avec l’union et l’attention aux autres que nous pourrons gagner la bataille contre le coronavirus, de sorte que la recherche ne peut progresser que si elle est soutenue par tous, pour donner aux jeunes une meilleure planète. “

Depuis le jour où l’urgence sanitaire Covid-19 a éclaté en Italie, des chercheurs de CNR (Conseil national de recherches) ils mettent leurs compétences et leur expérience en jeu, première activité de recherche sur le coronavirus au niveau national.

Le projet de recherche CNR Covid-19, dirigé par le Département des sciences biomédicales (DSB), vise à identifier les cibles cellulaires dites spécifiques et ensuite à concevoir des médicaments pour le traitement des infections virales, avec des techniques qui ils vont de la biologie moléculaire et cellulaire, aux études morphologiques, au criblage d’un grand nombre de molécules pouvant interagir avec le mécanisme biologique et à la bioinformatique et l’analyse de modélisation moléculaire.

Le CNR a toujours traité de la recherche fondamentale jusqu’à l’étude des maladies humaines et des interventions thérapeutiques innovantes, dans le but ultime de découvrir de nouvelles opportunités pour améliorer la santé et le bien-être des personnes. Partant de ce principe, le CNR a décidé de mettre à disposition ses moyens et compétences pour accompagner le pays dans cette période difficile.