La Serie C mardi discutera du protocole. De la flèche de Catane de M. Lucarelli à la politique

ROME. Semaine importante pour le Lega Pro, à la reprise ou non du championnat. Le protocole élaboré par la Commission médicale de la FIGC pour la reprise des activités ne convainc pas pleinement, a rappelé hier le ministre des Sports, donc mardi il y aura une comparaison entre Francesco Ghirelli, numéro un de la Lega Pro, et prof. Braconaro.

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

Plusieurs médecins du championnat de Serie C semblaient ennuyés, en fait, ils n’auraient même pas été remis en cause dans l’élaboration du protocole. À cet égard, la nomination de mardi s’inscrit dans le cadre de ce débat, qui examinera probablement la possibilité réelle de rendre certaines mesures de sécurité effectives même dans la troisième série.

JOUEURS PRIVILÉGIÉS? JE NE SUIS PAS LÀ

En attendant, le technicien de Catane, Cristiano Lucarelli, a jeté une flèche sur la politique italienne en ce qui concerne les réductions demandées aux joueurs: «L’opinion publique a une certaine idée du prototype d’un joueur, mais en réalité en Serie B et C on trouve des gars qui reçoivent des salaires normaux, comme travailleurs. J’entends des gens qualifier les joueurs de privilégiés, mais dans certaines catégories, il y a beaucoup de gens qui prennent 1300 € par mois. – souligne l’ancien kamikaze, aujourd’hui entraîneur – À la télévision, j’entends souvent parler de coupes dans les salaires des footballeurs, comme si la sécurité de l’Italie ne dépendait que de cela, mais nous ne parlons jamais des milliers de personnes qui vivent en politique et de certains sacrifices ils ne le font pas. “