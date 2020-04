“La Serie C risque de s’effondrer, il nous faut …”

Florence. Ces derniers jours, la nouvelle a fait savoir que le Lega Pro aurait demandé au gouvernement des licenciements pour les joueurs de Serie C avec un revenu inférieur à 50 mille euros par an. En général, ces dernières semaines, cependant, les footballeurs, les entraîneurs et les procureurs n’ont pas manqué d’appels pour protéger en particulier les catégories à risque du football, de C vers le bas pour être clair.

AIDE ET FORMAT …

Le numéro un de la Pro League, Francesco Ghirelli, à cet égard, il était très clair: «Le gouvernement et le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, savent bien que le C est sur le point de s’effondrer et qu’il a besoin de filets de sécurité sociale, de licenciements et de liquidités dans les prochains mois. Maintenant, la priorité est la santé, il y a des morts qui nécessitent respect et silence, en temps voulu nous réfléchirons à ce qu’il faut faire. – a précisé le président, qui à quiconque parle de réformer le championnat de réplique C – Inutile d’ouvrir ce discours aujourd’hui, je déciderai quand il sera opportun d’en parler et en tout cas nous devrons passer par un moment diamétralement opposé à l’actuel. Le C risque de perdre de nombreuses réalités sportives, alors il faut aussi se mettre au diapason de la douleur du pays “.

APPELÉ À COMBATTRE

Sacrifier les demandes à tous, sans distinction, alors que Reggina va à contre-courant et décide de respecter chaque accord conclu malgré le virus: “S’ils ont les moyens de le faire j’en prends note et je suis aussi content, cela veut dire qu’il y a quelqu’un qui ne souffrira pas la crise économique. Mais cela ne doit pas nous faire oublier qu’en C nous avons beaucoup de situations en difficulté, que la continuité des affaires est menacée et que nous sommes tous appelés à faire de gros efforts si nous voulons trouver un football bon pour le pays “.