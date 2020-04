La signature de 2016 pourrait laisser Tottenham gratuitement, rejoignant peut-être l’ancien club – HITC

Les Spurs de Jose Mourinho devraient perdre un jeune gardien de but, Jonathan De Bie quittant la Premier League pour Anderlecht ou le KV Mechelen.

Le jeune gardien Jonathan De Bie se dirige vers une sortie de Tottenham Hotspur avec Het Nieuwsblad rapportant que Anderlecht de Vincent Kompany est désireux de recruter un agent libre qui sera bientôt.

Peut-être que les Spurs ont un gardien de but de trop.

Dans l’état actuel des choses, Hugo Lloris et Paulo Gazzaniga se battent pour une place entre les bâtons sous Jose Mourinho, tandis que les jeunes Alfie Whiteman, Brandon Austin et le très apprécié Joshua Oluwayemi ont tous beaucoup d’admirateurs dans les coulisses.

Et avec le Karadeniz Gazete rapportant que Tottenham est sur le point de faire une offre de 24 millions de livres pour l’international turc de Trabzonspor, Ugurcan Cakir, après avoir rejeté une première offre de 18 millions de livres, il ne restera plus de place à l’auberge pour De Bie.

Gardien de but imposant et confiant qui a rejoint Tottenham en 2016 depuis Malines, De Bie est maintenant en vedette pour les U23 après avoir auparavant dirigé les géants de Londres au niveau U18.

Mais avec son contrat venant à expiration fin juin, il semble qu’une séparation des voies soit presque inévitable. De Bie aura 20 ans le mois prochain et il veut avoir l’opportunité de faire ses preuves au niveau de la première équipe avec Anderlecht offrant au tireur belge un retour à la maison.

Il est intéressant de noter que Malines devrait concurrencer l’équipe de Vincent Kompany, quatre ans après avoir perdu un De Bie âgé de 16 ans sous les lumières de Londres.

Dans ce monde post-Jadon Sancho, les jeunes joueurs sont plus déterminés que jamais à jouer au football en équipe première le plus tôt possible. Et il semble que De Bie ait l’impression d’avoir dépassé la vie dans les réserves.

