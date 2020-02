La signature de Bruno Fernandes améliorera les options d’attaque de Manchester United

Crédit photo: .

La signature de Bruno Fernandes du Sporting Lisbon au Portugal a été le coup de pouce dont Manchester United avait désespérément besoin pour son milieu de terrain. Avec des blessures à Paul Pogba et Scott McTominay, une menace d’attaque a été ajoutée au milieu de terrain de United.

La signature de Bruno Fernandes signale-t-elle la fin de Pogba?

L’argent raisonnable semble être sur le charismatique Paul Pogba quittant Manchester United cet été. Certes, le différend entre le club et l’agent de Pogba n’aide pas à annuler cette perspective. La blessure à la cheville des internationaux français subie en septembre l’a exclu de toute action depuis. Le manager de United, Ole Gunner Solskjær, a récemment déclaré lors d’une conférence de presse que Pogba était loin de revenir.

Sous Solskjær, le Brésilien Fred a refait surface et joue actuellement aux côtés de Nemanja Matic au centre du parc. Dans la victoire 2-0 contre Chelsea, Bruno Fernandes a complété l’alignement du milieu de terrain et a donné une performance soignée. Il a montré ce qu’il peut apporter à l’équipe en fixant le but de Harry Maguire et en frappant le poteau sur coup franc. Ce fut une bonne performance et un bon début pour sa carrière dans United, mais les fans de United ont connu de bons départs avant de se tourner rapidement vers le sud. Fernandes a souligné à quel point il est positif dans un bref camée contre le Club de Bruges en Ligue Europa.

Fernandes est un joueur établi du football européen, un international portugais qui, à 25 ans, devrait approcher de son apogée. Certains auront des doutes sur la raison pour laquelle il vient de venir dans un si grand club, pourquoi il n’a pas été recruté à un âge plus précoce. Cependant, il est ici maintenant et il a tous les attributs pour remplacer Pogba du côté de Solskjær.

Qu’apporte Bruno Fernandes à United?

Solskjær attendra des buts, des aides et une greffe de sa nouvelle signature. Fernandes a quitté l’académie Boavista au Portugal pour l’Italie à 17 ans. Le milieu de terrain portugais a profité de sorts à Novara, Udinese et Sampdoria. Fernandes est ensuite retourné au Portugal en 2017, en signant pour Sporting CP. En 83 apparitions, il a inscrit 39 buts, un bilan plus qu’utile pour un milieu de terrain offensif.

Fernandes est un passeur de haut niveau, capable d’utiliser les deux pieds, ce qui semble rare dans le match d’aujourd’hui. Le sport est l’équipe la plus décorée du football portugais et les attentes sont élevées. Ce n’était pas toujours de bons moments au Sporting. Bruno Fernandes était l’un des joueurs attaqués à la base d’entraînement du club après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des champions. Il a initialement annulé son contrat avant d’annuler cette décision.

Bruno Fernandes est ouvrier sur le terrain, organisateur et capitaine de matériel. Il n’a peut-être pas l’éclat d’un Pogba, mais sa discipline sera quelque chose pour laquelle Solskjær l’a signé. Paul Pogba est un joueur extrêmement talentueux, qui donner plus de liberté dans son jeu pourrait encore être un grand succès pour United.

Vous pensez que des managers comme Alex Ferguson, Jose Mourinho et Solskjær ont besoin de confiance dans la discipline de leurs joueurs. Oui, ils doivent être talentueux, mais oui, ils doivent suivre les instructions du manager à la lettre. Cela a été un problème pour Pogba dans ses deux séjours avec United. Cela dit, il est également difficile d’oublier qu’il était le meilleur buteur du club la saison précédente avec 13 buts et 9 passes décisives.

Fernandes et Pogba peuvent-ils jouer ensemble?

Ils le peuvent et ce serait une perspective excitante pour de nombreux fans de United. Il lui faudrait un milieu de terrain défensif hautement discipliné comme N’Golo Kante à son meilleur, mais cela pourrait fonctionner. Avec Pogba jouant davantage le rôle de numéro 10, Fernandes pourrait combler l’écart entre la défense et les attaquants. Il a la portée de passe et cette poussée d’attaque supplémentaire lorsque cela est nécessaire pour blesser l’adversaire. De plus, il n’est pas hostile à travailler dur pour aider sa défense lorsqu’il est appelé. Cela limiterait clairement les futurs rôles de Jesse Lingard, Juan Mata et Andreas Pereira encore plus, même sans la signature de la cible clé Jadon Sancho.

Marcus Rashford ou Anthony Martial pourraient s’épanouir à partir de la ligne d’alimentation d’un milieu de terrain à volets Pogba et Fernandes. Cela apporterait une autre dimension au jeu de United alors qu’ils ont du mal à ouvrir des équipes qui s’assoient profondément. Seul Pogba connaît vraiment ses intentions pour la saison prochaine, mais j’ai le sentiment sournois qu’il veut toujours prouver que les sceptiques ont tort. L’ajout de Fernandes à l’équipe pourrait encore lui tordre le bras pour rester.

Photo principale:

Intégrer à partir de .