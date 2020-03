Crédit photo: .

Le média italien Tuttosport, via Metro, a annoncé que Chelsea avait les yeux rivés sur le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar.

Cependant, les rivaux de Premier League Liverpool et Manchester City sont également intéressés par sa signature. Les géants italiens de la Juventus sont également intéressés. Chelsea Frank Lampard regarde le joueur de 21 ans pour booster son talent au milieu de terrain. L’ancienne légende du Blues aurait voulu refondre son équipe cet été.

La signature de Houssem Aouar pourrait lancer la refonte de l’été à Chelsea

Une option à long terme qui nécessite une amélioration rapide pour sécuriser

La star de France U21 a été considérée comme une meilleure option à long terme que Miralem Pjanic de la Juventus. Chelsea est toutefois prêt à tester la résolution de Lyon avec une offre de 43 millions de livres sterling pour Aouar. Pourtant, pour que cela se passe avec succès, Chelsea devra faire du football en Ligue des champions.

Les Blues semblent déterminés à se classer parmi les quatre premiers cette saison. De plus, avec l’interdiction européenne de Manchester City, cet espoir de matches européens en milieu de semaine est renforcé. Le manager Frank Lampard a cependant critiqué l’incohérence de son équipe.

Lampard pense que Aouar pourrait améliorer son équipe d’une semaine à l’autre. Il est conscient de l’importance du football en Ligue des champions lorsqu’il attirera Aouar dans l’ouest de Londres.

Cependant, si Aouar devait signer, comment améliorerait-il Chelsea aux côtés du Hakim Ziyech déjà confirmé la saison 2020/21?

Aouar et Ziyech apporteraient polyvalence et compétence sur le côté

Aouar peut jouer n’importe où au milieu de terrain. Il a été félicité pour son excellente capacité technique et son calme avec le ballon à ses pieds. Cette polyvalence le compare au nouveau Hakim Ziyech.

Ziyech joue au milieu de terrain, à l’arrière droit et gauche et aux deux ailes. Par métier, cependant, Ziyech est un milieu de terrain central. Ses principales forces résident dans sa capacité à passer et à dribbler.

Les milieux de terrain qui peuvent jouer n’importe où fourniront à Lampard d’excellentes options si l’une de ses étoiles devait être blessée. La rotation sera un bon facteur pour Chelsea s’ils sécurisent le football de Ligue des champions.

Quelle est la probabilité du transfert?

La seule équipe liée à Aouar qui n’obtiendra pas de football en Ligue des champions la saison prochaine est Manchester City.

Chelsea a un avantage sur City dans le fait que, à moins que le ciel bleu ne réussisse à faire appel à l’UEFA, ils obtiendront le football de Ligue des Champions s’ils ne glissent pas.

Le facteur clé est la Ligue des champions. Si Chelsea veut obtenir son homme, parmi peut-être de nombreuses autres grandes stars, en été, alors ils doivent s’assurer ce qui pourrait être une place parmi les cinq premiers.

De plus, dans le cas potentiel de la signature de Ziyech, Aouar et d’autres noms liés, Chelsea pourrait certainement se voir pousser pour la première place de la Premier League par rapport à Tottenham et aux deux clubs de Manchester.

