La signature de Victor Orta pourrait quitter Leeds pour la tenue de la Ligue Europa – HITC

Le football de championnat s’est révélé insaisissable pour l’ancien jeune barcelonais Guille Amor à Leeds United – mais un retour en Liga est à l’ordre du jour avec Getafe.

Le jeune de Leeds United, Guille Amor, devrait rentrer en Espagne avec la tenue de la Ligue Europa Getafe, selon le Yorkshire Evening Post.

Milieu techniquement doué, de grandes choses étaient attendues d’Amor lors de son arrivée à Elland Road en juillet. Après tout, l’adolescent avait perfectionné ses talents à l’académie La Masia de Barcelone, une célèbre école de finition qui a fourni une éducation à certains des meilleurs joueurs du 21e siècle.

Mais après seulement six mois et zéro apparition en équipe première, il semble que le séjour de courte durée d’Amor à Leeds touche déjà à sa fin.

Le Yorkshire Evening Post rapporte que le jeune né au Barça fait ses valises avant un retour soudain en Liga avec Getafe de haut vol menant actuellement la course pour sa signature.

Getafe est peut-être la mauvaise relation de Madrid, mais une équipe si souvent éclipsée par leurs illustres voisins Real et Atletico est sortie de l’ombre au cours des 18 derniers mois.

L’équipe de José Bordalas est l’une des équipes les plus travailleuses et les plus intransigeantes de la division, une équipe de joueurs bien supérieure à la somme de leurs parties. Pensez à Everton de la fin des années 2000 sous David Moyes.

L’histoire remarquable de Getafe ne montre aucun signe de fin, car ils sont actuellement cinquièmes en Liga et affronteront l’Ajax en huitièmes de finale de la Ligue Europa le mois prochain. Amor espère jouer un rôle dans le prochain chapitre.