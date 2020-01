La signature estivale de Newcastle repérée pour la première fois dans une formation senior, admet sa joie – HITC

Newcastle United a promu Ludwig Francillette à la formation de première équipe.

Newcastle United a promu le défenseur Ludwig Francillette à l’entraînement en première équipe alors qu’ils se préparent pour leur rediffusion de la FA Cup contre Rochdale.

Un match nul 1-1 à Spotland le week-end dernier signifie que les deux parties doivent tout recommencer mardi soir, quelques jours seulement après le voyage de Newcastle aux Wolverhampton Wanderers.

Une rediffusion était la dernière chose que Newcastle voulait, compte tenu de leurs problèmes de blessures, car empiler de plus en plus de matchs sur cette équipe déjà étirée est loin d’être idéal.

Steve Bruce a un hôte défensif en ce moment, car Fabian Schar, Paul Dummett, Jamaal Lascelles, Jetro Willems, Ciaran Clark et Javi Manquillo sont tous portés disparus.

Cela signifie que Bruce devra peut-être faire preuve d’un peu de créativité à l’arrière, et la signature estivale Ludwig Francillette pourrait être une option pour ce match contre Rochdale.

Le défenseur géant de la Guadeloupe a été repéré à l’entraînement aujourd’hui, Bruce l’a promu à l’entraînement en équipe première après avoir été sur le banc contre Rochdale.

Francillette a apparemment une chance de faire ses débuts à Newcastle très bientôt, et il a avoué sa joie à The Chronicle alors qu’il passait à l’entraînement en équipe première.

«J’ai parcouru la marche pour m’entraîner avec la première équipe, a expliqué Francillette. «C’est tout simplement génial d’apprendre et de s’améliorer avec de si bons joueurs et de si grands pros. Je continuerai à travailler dur pour être appelé si et quand nécessaire dans la formation », a-t-il ajouté.

Francillette était une inconnue quand il a signé pour Newcastle au cours de l’été, mais semble en faire assez pour attirer l’attention de Bruce – et les problèmes de blessures pourraient donner au joueur de 21 ans sa chance en or de jouer dans la première équipe de Newcastle en un temps record .

