La signature la plus chère de Man Utd pour chaque saison 2010 – et comment ils s'en sont sortis

Les activités de transfert de Manchester United ont fait l'objet d'un examen minutieux tout au long des années 2010 – mais comment s'est passée leur signature la plus chère de chaque année de la décennie?

Depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite et que le PDG David Gill a quitté son poste en 2013, Ed Woodward a été fortement critiqué pour son approche sur le marché des transferts avec les Red Devils.

Nous avons examiné de plus près la signature la plus chère pour arriver à Old Trafford chaque saison depuis 2010-2011.

Chris Smalling

La première campagne de United de la décennie a été assez discrète, mais le club a quand même réussi à remporter le titre de Premier League et à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Dans une fenêtre qui a également vu les arrivées relativement budgétaires de Javier Hernandez (bon), Marnick Vermijl (un enfant) et Bebe (lol), Smalling a été la signature la plus chère à environ 12 millions de livres de Fulham.

L'accord a été conclu en janvier 2010, mais le défenseur central est resté au Craven Cottage jusqu'à la fin de la campagne, plafonnant une augmentation remarquable de Maidstone à Old Trafford en deux ans.

Serviteur solide du club, Smalling a remporté huit trophées avec United – brillant sous Louis van Gaal en particulier – mais se retrouve maintenant prêté à Roma, avec un changement de décor qui semble aider à revitaliser sa carrière.

David de Gea

L'homme que nous avons considéré comme la meilleure signature de United de la décennie s'est joint à 21 ans dans un contrat de 22 millions de livres de l'Atletico Madrid sous une pression considérable pour se montrer capable de faire face aux rigueurs du football anglais.

De Gea a traversé des moments difficiles au cours d'un démarrage difficile, et il termine la décennie après avoir récemment eu quelques expositions qu'il voudra oublier, mais pendant de longues périodes, il a été le seul artiste de classe mondiale au club.

Robin van Persie

En 2012-13, United a signé Shinji Kagawa, Nick Powell, Alexander Buttner, Angelo Henriquez, Wilfried Zaha et Robin van Persie.

Quelque chose (26 buts, le Golden Boot et le titre de Premier League) nous dit que Van Persie valait la dépense supplémentaire.

Juan Mata

United a signé Mata pour 37,1 millions de livres sterling en janvier 2013-2014, ce qui empêche Marouane Fellaini de figurer sur cette liste, ce qui ressemble à une sorte de problème dans l'ère de David Moyes.

Mais l'Espagnol a fourni des moments mémorables, notamment son vainqueur du coup de tête contre Liverpool, pour être un succès.

Angel Di Maria

Cela aurait dû être vraiment, vraiment bien.

Ce n'était vraiment pas vraiment.

Anthony Martial

En moins de deux semaines, United était passé de dépenser beaucoup d'argent à un adolescent non confirmé de Monaco pour avoir signé le talent le plus prodigieux de la planète après son premier but contre Liverpool.

Le Français a parfois eu du mal à respecter le battage médiatique généré par cet objectif, mais il a été l'un des rares joueurs à offrir un sentiment de plaisir à Old Trafford au cours de la seconde moitié de la décennie.

Nous pensons qu'il est classe, quoi qu'il en soit.

Paul Pogba

Vous avez probablement votre propre opinion sur le fait que Pogba soit un talent générationnel dont United a désespérément besoin pour tirer le meilleur parti de la créativité de son milieu de travail ou d'un gaspillage d'argent qui ne se soucie pas et devrait être vendu au Real Madrid.

On ne peut vraiment pas être obligé de discuter dans les deux sens.

Romelu Lukaku

Lukaku a marqué 42 buts pour United à un rythme meilleur que tous les deux matchs, mais il se sentait toujours comme une déception après avoir apparemment été entraîné par l'agitation de la dernière saison de Jose Mourinho au club.

Il a depuis été vendu à l'Inter Milan avec une légère perte, et l'attaquant a retrouvé sa verve en Serie A, marquant récemment le 200e but du club de sa carrière à seulement 26 ans.

Fred

Il s'est beaucoup amélioré récemment. Mais 52 millions de livres sterling? Non.

Harry Maguire

Nous allons nous asseoir sur la clôture de celui-ci encore un peu. Mais ça a été un peu moche jusqu'à présent.

