La sincérité de Matías Suárez après la victoire contre Banfield: “Je ne me sentais pas très bien, zafé de la roja”

Matías Suárez Il a été l’une des grandes figures de River dans la victoire contre Banfield. L’ancien attaquant de Belgrano Il s’est connecté tête baissée après un bon centre Gonzalo Montiel et a marqué le seul but du millionnaire contre le Drill in the Monumental.

Cependant, quelques minutes après s’être converti, Suarez est allé chercher une balle d’un côté et Alexis Maldonado est entré très fort. Tout Banfield a demandé l’expulsion, mais l’arbitre n’a montré qu’un carton jaune.

Une fois le match terminé, l’attaquant s’est entretenu main dans la main avec TNT Sports et a reconnu qu’il aurait pu être expulsé pour cette infraction: “Zafé du rouge. En fait je me suis excusé auprès du défenseur car je me suis jeté, je n’ai pas pu m’arrêter et lui ai pris le pied. La vérité est que je ne me sentais pas bien à ce moment-là parce que je ne fais pas ces erreurs et je me suis excusé. L’arbitre m’a fait jaunir et c’est très bien. “

Pour sa part, il a mené une analyse sur l’évolution du match: “Il n’est pas ma tête forte. Nous avons réalisé que nous aurions pu faire un but de plus, le gardien de but était très bon. Nous avons affronté une équipe difficile, nous savions que ça allait être très difficile. Marcelo (Gallardo) nous l’a dit. En seconde période, nous avons perdu le ballon, nous avons eu moins de clarté. Nous devons continuer “, at-il conclu.