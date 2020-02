BRUGGE, BELGIQUE – 20 FÉVRIER: Angel Gomes de Manchester United U23 en action lors d’un match amical entre le Club Brugge Youth Team et Manchester United U23 au FC Heist Stadium le 20 février 2020 à Bruges, Belgique. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Le 21 mai 2017 contre Crystal Palace, Angel Gomes, 16 ans, a fait ses débuts à Manchester United. C’est Wayne Rooney qui a fait son chemin lors de son dernier départ pour le club. C’était poétique qu’il soit remplacé par une perspective passionnante pour les jeunes. Bien que, depuis lors, Gomes ait été incapable de percer dans la première équipe à moins qu’elle n’ait été sur le banc. L’homme uni est dans la dernière année de son contrat.

La situation du contrat avec Angel Gomes à Manchester United

Niveau jeunesse

Gomes a prospéré au niveau U18 pour United, marquant 11 et aidant six buts en 17 matchs tout au long de 2016/17. Au cours des deux saisons suivantes, Gomes a lentement acquis de l’expérience dans les U23 et a terminé la saison 2018/19 en tant que capitaine.

Il semblait que la saison 2019/20 serait l’année parfaite pour que Gomes progresse et obtienne un bon nombre de minutes dans la première équipe. Il aurait également pu être prêté et avoir acquis de l’expérience dans un club à l’étranger.

Minutes limitées pour Gomes 2019/20

Gomes n’a disputé que six matchs avec l’équipe senior cette saison, n’en démarrant qu’un seul dans sa position privilégiée au dixième rang.

La partie frustrante pour lui et les fans sont les promesses que Ole Gunnar Solskjaer a faites au début de l’année. Après la pré-saison 2019, Solskjaer a été demandé s’il envisageait de prêter Angel Gomes et Tahith Chong, il a répondu: «Pour être honnête, je peux les voir rester ici et avoir un impact approprié.

«Ils l’ont déjà fait, en pré-saison, et ils l’ont fait en février, mars et avril. Ils se sont bien comportés à l’entraînement, mais nous ne leur avons jamais donné suffisamment de temps de jeu. La pré-saison a montré qu’ils ont progressé au cours des six derniers mois et qu’ils s’habituent au football masculin.

“Ils auront des opportunités.”

Mais cela n’est pas arrivé pour Gomes. Cela aurait pu être une excellente saison pour son développement s’il avait été autorisé à partir en prêt.

Le concours dans sa position

Le fait que Jesse Lingard et Andreas Pereira, qui ont cumulé trois buts et six passes décisives en 69 matchs cette année, ce qui est médiocre, a continué de commencer les matchs alors que Gomes n’a pas eu la chance de dérouter beaucoup.

La paire a produit de nombreuses performances inférieures à la moyenne cette saison, mais elles sont continuellement choisies parmi les 11 et l’équipe devant Gomes.

Gomes n’étant pas choisi avec ce type de compétition, il ne doit pas se sentir confiant d’avoir une chance avec la signature supplémentaire de Bruno Fernandes.

Blocage du contrat

Le contrat de Gomes chez United expire en juin et il semble que United souhaite le renouveler. À juste titre, cependant, Gomes veut avoir l’assurance qu’il a un chemin dans l’équipe et la possibilité de jouer régulièrement au football en équipe première la saison prochaine, que ce soit en prêt ou à Old Trafford.

Les problèmes de contrat ont créé un gâchis, car Solskjaer semble qu’il n’impliquera pas Gomes dans les jeux jusqu’à ce qu’il signe. Cela a amené Gomes à en douter encore plus.

Mais Gomes signera un contrat si cela est raisonnable et lui donne une opportunité. Il est fan de United et veut clairement jouer pour le club.

Progression pour Gomes

Ole Gunnar Solskjaer a récemment laissé Pereira et Lingard hors de l’équipe à Watford. Gomes et Chong faisaient tous deux partie de l’équipe.

Cependant, le patron a secoué les questions de MUTV au sujet de leurs absences: «Nous avons choisi une équipe de 18 personnes qui, selon nous, était la bonne 18 ici. “Nous avons une couverture sur le banc pour les hommes larges, les attaquants, les milieux de terrain et les défenseurs, donc c’est une décision que j’ai prise.”

Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles la paire pourrait se diriger vers la porte de sortie cet été, cela pourrait signifier plus d’opportunités dans l’équipe de Gomes.

Nicky Butt est sorti et a félicité Gomes en espérant que le joueur de 19 ans signe un contrat. Il a déclaré: “J’ai encore de grands espoirs pour lui. Il a un différend contractuel à la minute que tous les joueurs ont. Je ne m’implique pas là-dedans. C’est personnel. Le garçon s’entraîne tous les jours, travaille dur et son talent est incroyable »,

«Son éthique de travail, la façon dont il aborde l’entraînement tous les jours et la façon dont il aborde les matchs, qu’il joue pour l’équipe de réserve, les moins de 19 ans, la première équipe, est parfaite et que c’est un garçon très talentueux.»

Il est clair que Gomes a le potentiel et la capacité d’être un acteur de premier plan. United doit s’assurer de le lier à un contrat à long terme. Le club ne veut pas répéter la situation de Paul Pogba, c’est certain.

Photo principale

Intégrer à partir de .