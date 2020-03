“La situation en Australie n’est pas celle de l’Espagne”

Le footballeur andalou Juan de Dios Prados ‘Juande’, qui joue pour Perth Glory, de la ligue professionnelle australienne, a assuré que “la situation dans ce pays” est loin d’être la même qu’en Espagne “.

28/03/2020 à 12:04

CET

sport.es

Le milieu de terrain de 33 ans de Grenade a déclaré à Efe qu ‘”ils ont mis en place des règles pour ne pas avoir beaucoup de contacts avec les gens, comme ne pas rencontrer plus de cinq personnes, et les gens se conforment” mais, pour l’instant, “ils n’interdisent pas de partir de la maison”.

Juande, formé au Betis et qui a joué pour sa première équipe entre 2006 et 2011, a expliqué la situation du football professionnel australien et a déclaré que les dirigeants “Je voulais mettre toutes les équipes dans un hôtel à Sydney pour liquider la Ligue dans trois semaines” en raison des “engagements envers les sponsors”.

Le Motrileño a indiqué qu’il voulait “terminer la ligue rapidement, le reste de la saison régulière et les” éliminatoires “”, car “les clubs auraient du mal à vivre sans l’argent” du sponsor principal, “mais à ce jour, la Ligue est reportée et on ne sait pas ce qui va se passer”.

Juande a assuré que dans l’État de l’Australie-Occidentale, où il réside, il y a environ vingt-cinq ou trente cas “de coronavirus par jour, bien que” dans les grandes villes de l’Est, comme Sydney, ils soient plus d’un millier “, et pour cette raison, il estime que” la bonne décision a été prise de reporter la finale de la ligue. “

Le footballeur, qui dans l’équipe de verdiblanco est venue ajouter près d’une centaine de matches officiels, a souligné que “les rues sont presque vides” car “la responsabilité des Australiens est très grande”.

“Beaucoup de gens restent à la maison même s’ils peuvent sortir. Mais c’est qu’ici, normalement, vous allez au parc et vous voyez les personnes les plus proches à deux cents mètres de là », a-t-il souligné.

Parmi les mesures adoptées par les autorités figurent «l’annulation des vols nationaux et internationaux» et en termes d’échanges, «les supermarchés et les pharmacies sont à peine ouverts», qui «ouvrent une heure plus tôt pour permettre aux seniors acheter “, at-il souligné.

Juande a reconnu qu’il vit “une situation rare” au cours de laquelle il travaille avec “un plan individualisé” que Perth Glory a fourni “jusqu’au 22 avril”, quand tout le monde “Les clubs ont besoin que la ligue reprenne pour que le sponsor principal paie et ne soit pas blessé pour l’avenir.”

Le joueur andalou vit sa deuxième saison en Australie, où “l’an dernier” il a remporté “la ligue régulière” mais a perdu “la finale des séries éliminatoires aux tirs au but”. Ils ont également été classés “pour la première fois pour la Ligue des champions d’Asie, même si à peine une journée n’a été jouée”, a-t-il déclaré.

“Chaque fois que je suis disponible, je suis un débutant. Je suis très heureux. La vie ici est très bonne. Nous vivons ravis, le seul inconvénient est que nous sommes très loin de l’Espagne”, a-t-il déclaré.

Le pays est merveilleux, il y a des lois fantastiques auxquelles tout le monde adhère strictement. C’est un pays pour les enfants et les animaux parce que les Australiens aiment la nature et sont très éduqués “, a déclaré Juande.