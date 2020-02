La société Eibar-Real Sociedad, reportée en raison des mauvaises conditions

La Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Liga ont confirmé le report du match entre le SD Eibar et la Real Sociedad, correspondant au 24e jour de LaLiga Santander et prévu ce dimanche à 16h00, en raison des mauvaises conditions atmosphériques autour du stade municipal d’Ipurua.

15/02/2020 à 15:20

CET

Europa Press

“En contact avec la Liga, la RFEF et les clubs concernés, la commission de la concurrence, et sur recommandation du gouvernement basque, a a décidé de suspendre la société Eibar-RealSociety“, a indiqué samedi le corps de la ligue, sur son profil Twitter officiel.

De même, les deux clubs ainsi que la Fédération l’ont communiqué depuis leurs réseaux sociaux, en réaction aux conseils donnés la veille par le Département de la Santé de l’Exécutif Basque. Ainsi, il avait demandé que cette rencontre et tout autre sport de plein air ne soient pas contestés; tout cela, en raison de la présence de furane et de dioxines à la suite de l’incendie au sommet de la décharge de Zaldibar (Vizcaya).

Selon le ministre adjoint de la santé du gouvernement basque, Iñaki Berraondo, la présence dans l’air de furane et de dioxines avait atteint des quantités 40 à 50 fois plus élevées que d’habitude. Bien que ces mesures ne présentent pas de risque imminent pour la santé, elles peuvent être endommagées lors d’expositions continues et prolongées dans le temps.