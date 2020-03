La solution AFCON pour terminer la saison PL et plus de mails …

Gardez vos courriels arriver à theeditor@football365.com…

La solution AFCON pour terminer la saison: des résultats pour compter le double

Pour la Coupe du monde 2010, le tournoi de qualification de la CAF a doublé en tant que tournoi de qualification pour la CAN suivante. Par conséquent, l’Afrique du Sud a dû participer à un tournoi de qualification pour un tournoi de finale pour lequel elle s’était déjà qualifiée.

Cela semblait bizarre à l’époque, mais je pense que cette solution de “résultats comptant pour deux choses” pourrait nous donner une solution si – Cruijff l’interdit – la saison 19/20 ne peut pas être terminée à cause de vous-savez-quoi. C’est mon plan pour une solution (ish) équitable pour terminer la saison sans retarder le 20/21, attribuer l’argenterie avant qu’elle soit dûment gagnée, ou déclarer nulle et non avenue toute partie de 19/20:

1. Premièrement, faites en sorte qu’il n’y ait pas de relégation immédiate pour la saison 19/20. Commencez la saison 20/21 (avec les mêmes équipes que 19/20) mais planifiez les matches exacts qui doivent encore être joués pour 19/20 en premier, dans l’ordre dans lequel ils étaient précédemment crayonnés. Les points gagnés dans ces matchs comptent pour les deux saisons.

3. Une fois que tous ces matches ont été joués: ajoutez les points marqués aux 19/20 et couronnez celui qui domine les champions de la table de la saison. Liverpool pourrait avoir son défilé par une belle journée d’automne. Les trois derniers sont marqués pour la relégation pour 19/20 mais restent dans la ligue – pour l’instant. Les 3 premiers du championnat sont marqués à la hausse (barrages optionnels pour la troisième place si la programmation le permet).

4. Ensuite, continuez la saison 20/21 comme d’habitude et attribuez le championnat et les places EL / CL comme vous le feriez normalement. En ce qui concerne la relégation: les trois derniers pour ‘19 / 20 ’sont relégués avec les trois derniers pour 20/21. Le top 3 du Championnat pour les deux ’19 / 20 ‘et 20/21 monte, donc en règle générale, il y aura six équipes qui descendent et six qui montent.

5. Il peut y avoir un chevauchement entre les 6 équipes reléguées ou promues (par exemple, Norwich terminant deux fois dans les 3 dernières).

une. Si vous vous retrouvez avec le même nombre d’équipes de chaque côté, il n’y a pas de problème. Quatre équipes qui descendent et quatre équipes qui montent? En rester là.

b. S’il y a, disons, cinq équipes différentes qui montent du Championnat mais seulement 3 qui descendent du Prem, les équipes promues avec les points les plus bas pour leur «saison de promotion» joueront contre le (non relégué) première ligue les équipes ayant le plus petit total de points cumulés pour les deux saisons (par exemple, Bournemouth a terminé avec 38 et 41 points et West Ham a terminé avec 36 et 45, puis Bournemouth jouera).

c. S’il y a plus d’équipes qui descendent que qui arrivent – les équipes de Premier League peuvent rester, car même dans ce système, une petite partie doit être arbitraire.

Dans l’ensemble, je pense que c’est la façon la plus équitable de terminer la saison sans faire (trop) de ravages à la suivante.

Joe FFC

Accueil international

Bonne après-midi,

Pour répondre à Dave, la question de Brighton, les internationaux à domicile étaient brillants. Dans les années 70, quand je grandissais, le football en direct était une rareté, donc c’était génial pour un enfant, d’autant plus qu’il se jouait juste après la fin de la saison, et je n’avais pas encore appris à aimer le cricket.

A même été joué dans les années de coupe du monde.

De mémoire, NIron n’a jamais été très bon, mais le Pays de Galles allait régulièrement bien et l’Écosse était sans doute meilleure que l’Angleterre.

Ajoutez à cela que les fans écossais n’étaient pas la version câline que vous obtenez aujourd’hui, donc il y avait toujours du piquant sur et en dehors du terrain lorsque l’ennemi ennemi se rencontrait.

Ils ont frappé le gazon de Wembley et cassé la barre transversale en 77 quand ils ont gagné. Pensez que c’était le jeu Ray Clemence a laissé un coup doux passer entre ses jambes.

L’Angleterre a tué le tournoi dans une exposition précoce de vous, nous pouvons gagner plus d’argent en jouant dans d’autres pays.

Enfin, Dave, vous n’avez pas eu à utiliser l’éphitet «plus ancien» pour obtenir une réponse, mais pour les souvenirs que vous avez déclenchés, je vais vous laisser partir.

Restez en sécurité tout le monde, restez à la maison… ..

Ged Biglin, Shanghai

Dirty Dunnie

Cher F365,

Je dois prendre un gros problème avec Jack Cavan et son placement de Richard Dunne dans le Dirty b * stard XI. Le Dunnie Monster n’avait pas d’os sale dans son corps. Il a été une bête absolue pour City pendant de nombreuses années, remportant notre joueur de l’année 4 années consécutives et tout le monde l’aimait. Il avait une belle touche irlandaise douce et semblait être un bon gars. Rien de tout cela n’a à voir avec le fait d’être sale ou pas, je voulais juste lui rendre hommage.

Un sale joueur est quelqu’un qui fait délibérément quelqu’un à la manière hargneuse de Roy Keane, ou est un maître des arts sombres secrets et fait toutes sortes de choses tout en s’en tirant généralement. Dunnie n’était ni l’un ni l’autre. Avec tous ses cartons rouges et son nombre record de buts contre son camp, aucun d’entre eux n’était un acte délibéré (enfin, espérons-le, c’est évident avec ses propres buts). Je me souviens toujours qu’il avait un regard sur son visage qui disait “Oh mon dieu, je l’ai encore fait non?”. Avec un peu plus de soin et de conscience, il aurait pu être l’un des grands défenseurs de son temps, malheureusement il était John Stones d’une époque plus physique. Si vous voulez qu’un sale joueur de City reste en défense, alors Danny Mills et Ben Thatcher sont de bien meilleurs candidats. Rien de sympathique pour aucun d’eux, ils étaient juste vraiment méchants.

Pour une option de champ gauche, je présente Ahmed Elmohamady. Pas de rivalités pour obscurcir mon jugement ici, je ne peux tout simplement pas le regarder jouer. Il s’en tire avec tant de petites choses, des vilains coups de pied et se jette au sol à la moindre occasion. Tout type de contact n’importe où au-dessus de sa taille le fera rouler en prétendant qu’il a été coudé, c’est une version extrême de la façon dont les footballeurs se comportent généralement sur le terrain. Essayez de le regarder pendant tout un match si le football recommence.

À votre santé

Andy, Cheshire

Arrêts hors Ligue

Cher Football365,

Typiquement, n’est-ce pas qu’une heure après avoir écrit un e-mail pour soulager l’ennui à propos de la Northern Premier League que la saison a été totalement supprimée des records et que l’horloge sera réinitialisée si le football peut reprendre en août. Cela met également en doute la probabilité que la Ligue nationale Nord et Sud s’étende à 24 équipes chacune, contre 22 actuellement.

Comme vous pouvez l’imaginer, il y a quelques équipes dans les étapes 3 et 4 qui ont raté la promotion:

* Dans la NPL, South Shields était clair à 12 points avec dix matchs à jouer et à moins d’un effondrement tout à fait aurait été à l’étape 2 de la saison prochaine.

* Workington semblait prêt pour un retour à la NPL, assis dix points devant au sommet de la NPL Nord / Ouest.

* Malgré une déduction de trois points, Maldon et Tiptree ont pris 65 points en 26 matchs cette saison dans le nord de l’Isthmian, soit 14 de plus que toute autre équipe.

En raison de la précarité du financement du football plus bas dans la pyramide, la promotion et la relégation entre les étapes 4/5 ont tendance à être une à la hausse, une à la baisse et parfois via des séries éliminatoires. Des équipes notables ici manquent l’occasion de se tester au niveau supérieur:

* Dans la Ligue des comtés combinés, Ascot United compte dix points d’avance au sommet.

* Stowmarket Town avait un incroyable 74 points en 28 matchs, ce qui leur donne une avance de 15 points dans la Eastern Counties League.

* Du côté de la Ligue du Nord, Stockton Town avait 13 points d’avance sur la deuxième place avec huit matchs à jouer.

* En descendant d’un niveau plus loin, dans la première division sud de la Ligue des comtés du Nord-Ouest, Vauxhall Motors avait déjà scellé son titre de champion, établissant une avance de 16 points avec huit matchs de la saison à disputer.

Sur le plan personnel, la chance de Grantham d’être à nouveau récupérée signifie qu’ils ne seront pas relégués à l’étape 4, donc ils ne feront pas face à l’équipe locale de mon beau-frère (il ne va pas les regarder), Staveley Miners Welfare, qui étaient dans la photo de promotion dans la Ligue des Comtés du Nord Est. Pourtant, il y a toujours l’année prochaine.

Ed Quoththeraven

Question aléatoire…

Qu’est-il advenu des directeurs intérimaires d’Arsenal et d’Everton après leur remplacement?

Un autre fan ennuyé