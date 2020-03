La Stampa: “Dans le ballon” – TUTTOmercatoWEB.com

L’édition d’aujourd’hui de La Stampa ouvre la section sportive en titrant: “Dans le ballon”. Le ballon italien se détraque, un peu comme le pays et aussi beaucoup pour un agenda tiré par les différents protagonistes. La dernière étape, le report du duel entre la Juventus et les Rossoneri, est consommée ainsi que les précédentes ont été consommées depuis l’urgence du coronavirus: schizophrénie et chaos, indécision et verdict final alors qu’il est temps dîner et le jeu est à l’horizon. La balle roule lentement et le fait entre les doutes et les poisons. Ce matin, à Rome, l’assemblée des vingt présidents de Serie A devrait monter sur scène, car il n’est même pas sûr d’atteindre le numéro légal pour que la réunion prévue à la hâte puisse avoir lieu. Au sommet, ou sommet potentiel, vous venez avec un club, l’Inter, seul contre tous, ou presque tous.