La Stampa: “Le taureau de Naples à la recherche de points”

“Redémarrage du but: sur et hors du terrain. Le taureau de Naples à la recherche de points”. C’est le titre que la page 35 consacre au voyage difficile et exigeant de ce soir en attendant la grenade dans celui de Naples: “Douze à quatre. C’est le verdict du défi du repos: douze jours sans matches pour le Bull, seulement quatre pour un milieu de Naples très chargé d’adrénaline pour effrayer Barcelone en Ligue des champions. Douze à quatre est un bon point de départ pour le nouveau Toro de Moreno Longo parce que de la nuit amère à Milan le 17 février à ce soir, les grenades avaient tout le temps pour réinitialiser la tête et les jambes et se préparer sans obstacles pour le duel de San Paolo “.