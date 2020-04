La star brésilienne Tete rêve de jouer pour Manchester United

La starlette brésilienne Tete a donné un coup de pouce à Manchester United hier en désignant les Red Devils comme l’une des trois équipes pour lesquelles il rêve de jouer.

Le joueur de 20 ans est actuellement du côté ukrainien du Shakhtar Donetsk, où il a marqué huit buts et fourni sept passes décisives en 31 sorties cette saison.

S’adressant à Esporte Interativo via Goal.com, l’ailier droit a déclaré que «trois clubs font partie de mon rêve en Europe: Barcelone, Manchester United et Liverpool. Des clubs gigantesques avec des managers fantastiques et un nombre incroyable de trophées. »

“En tant que joueur, je rêve de remporter des titres importants et ces clubs sont des options incroyables pour y parvenir.”

Tete a admis qu’il était inhabituel d’avoir des ambitions pour jouer à la fois contre United et contre ses adversaires de Liverpool.

«Je sais que United et Liverpool sont rivaux. Mais, si le moment de choisir l’un d’entre eux arrivait, je devrais choisir judicieusement. »

“La Premier League est une compétition extraordinaire, le jeu se joue à un rythme soutenu, il y a beaucoup de grands managers et de grands clubs.”

«Je sens que les joueurs y ont plus de liberté créative. C’est la différence entre les plus grandes ligues européennes. »

Le Shakhtar a recruté le jeune passionnant pour 10 millions d’euros (8,7 millions de livres sterling) avant même qu’il n’ait disputé un match senior pour l’ancienne équipe de Gremio. Il a été impressionnant pour le côté ukrainien et a attiré l’attention lors du match nul 1-1 contre Manchester City à l’Etihad en Ligue des champions en novembre.

Il est actuellement évalué à 15,5 millions d’euros (13,5 millions de livres sterling).

Le Brésilien pourrait fournir une option de repli si les Red Devils ne parviennent pas à atteindre la cible supérieure Jadon Sancho du Borussia Dortmund cet été. Ayant le même âge et beaucoup moins cher que l’Anglais, il pourrait s’avérer être une affaire astucieuse pour le côté d’Old Trafford.

