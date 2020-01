La star d’Arsenal a offert une bouée de sauvetage surprise alors qu’Arteta admet ses inquiétudes défensives

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 12:38

Shkodran Mustafi s’est vu offrir une bouée de sauvetage d’Arsenal, car l’entraîneur-chef Mikel Arteta admet qu’il manque actuellement d’options défensives.

Allemagne international Mustafi semblait certain de quitter l’Emirates Stadium soit l’été dernier, soit pendant le mercato de janvier, après avoir été informé par l’ancien patron Unai Emery qu’il était excédentaire.

Mais, après avoir commencé un seul match de Premier League ce trimestre, Mustafi pourrait se voir attribuer de nouvelles opportunités par Arteta en raison de l’allongement de la liste des blessures.

Avec Calum Chambers mis à l’écart pour le reste de la saison et Konstantinos Mavropanos autorisé à partir en prêt à Nuremberg, Mustafi est l’un des quatre défenseurs centraux disponibles pour les Gunners – avec Sokratis Papastathopoulos, David Luiz et Rob Holding.

Pendant ce temps, les blessures des arrières latéraux Hector Bellerin, Kieran Tierney et Sead Kolasinac ont laissé Arsenal encore plus court à l’arrière.

Mustafi a été associé à un déménagement ce mois-ci, mais, demandé s’il pouvait se permettre de perdre un autre défenseur central, Arteta a répondu: «Pouvons-nous nous permettre? Le scénario idéal est non.

«Si cela se produit, nous devrons inventer quelque chose. Nous jouons déjà avec des arrières latéraux qui ne sont pas des arrières latéraux.

«Ce sont des ailiers ou des milieux de terrain centraux et pourrions-nous nous permettre de perdre les arrières latéraux? Non, mais nous n’avons pas d’arrière. “

Mustafi a lutté pour la forme depuis son transfert à Arsenal de Valence en 2016 et se fait souvent critiquer par les supporters du club.

Mais Arteta, qui a déjà travaillé aux côtés du joueur de 27 ans suivant Mustafi à Everton, est prêt à lui offrir une table rase.

“Je connais son histoire dans ce club de football, mais cela dépend de lui”, a déclaré l’Espagnol.

«J’ai dit à tout le monde dès le premier jour:« Cela dépend de vous. Vous me montrez combien vous le voulez, vous me montrez que vous êtes engagé ici, vous allez avoir une chance et ça va venir cette semaine, la semaine prochaine ou la suivante ».

«Ils vont tous avoir la chance de jouer. Après, c’est à eux de le montrer. »

Avec ses chiffres épuisés en défense, Arteta pourrait encore pénétrer le marché des transferts de janvier.

Il exclu un mouvement pour John Stones de Manchester City plus tôt dans la semaine, mais le club a depuis été lié à l’arrière latéral du Paris St Germain Layvin Kurzawa.

“Nous avons beaucoup de problèmes à l’arrière, le fait que Calum a été gravement blessé modifie nos plans”, a déclaré Arteta avant l’émergence de spéculations sur un déménagement pour Kurzawa.

«C’est ce que nous avons, la situation, ça peut arriver entre décembre et janvier, c’est très courant. Nous devons vivre avec, c’est ce que nous avons.

«Nous devons mettre 11 joueurs sur le terrain samedi et je suis sûr que nous le ferons. Ils feront de leur mieux et j’essaierai de sélectionner ceux qui, à mon avis, sont les mieux adaptés à ce jeu. »

