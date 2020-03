La star d’Arsenal couvre ses paris après l’ouverture des pourparlers de l’Atletico Madrid

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 7:05

La star d’Arsenal, Alexandre Lacazette, aurait eu des entretiens avec l’Atletico Madrid avant le mercato estival.

le France avant aurait contacté son coéquipier international Antoine Griezmann pour discuter du potentiel d’un passage à la Wanda Metropolitano, avec l’Atletico connu pour être sur le marché pour un autre attaquant après le départ de Griezmann pour Barcelone l’été dernier.

Alvaro Morata est le meilleur buteur du club cette saison avec 10 buts toutes compétitions confondues tandis que Joao Felix et Angel Correa ont marqué respectivement six et cinq fois. L’ancien leader de Chelsea Diego Costa, quant à lui, n’a marqué que deux fois.

Selon Soccer Link (via le Daily Express), la directrice sportive de l’Atletico Andrea Berta a personnellement parlé à Lacazette pour tenter de tenter la star des Gunners dans un changement d’été.

Le rapport ajoute qu’après que Lacazette a parlé à Berta, le joueur de 28 ans a ensuite pris contact avec l’ex-star de l’Atletico Griezmann pour discuter de la possibilité d’un changement.

On dit qu’il est confiant quant au transfert qui se déroulera à la fin de la campagne en cours, bien qu’il soit actuellement heureux à l’Emirates Stadium.

Lacazette a du mal à s’installer dans l’équipe de Mikel Arteta depuis que l’ancien directeur adjoint de Manchester City a pris ses fonctions aux Emirats, bien qu’il l’ait fait marquer le vainqueur contre West Ham samedi.

L’ancien attaquant lyonnais a commencé le match sur le banc, Eddie Nketiah obtenant le signe de tête en attaque, mais a frappé de près pour marquer les trois points pour les Gunners.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Lacazette a déclaré: «Je suis heureux de marquer pour l’équipe. Nous avons travaillé dur. Ce fut un match difficile. Je suis heureux.

«C’est mon travail de donner au manager un gros mal de tête. J’ai du mal à faire partie de la première équipe, mais je suis heureux de marquer à nouveau aujourd’hui.

«Je sais que maintenant je dois bien jouer à nouveau le prochain match. Tout le monde veut donner le meilleur de lui-même et il est normal que chaque fois que nous le faisons, nous performions en équipe. »

Cependant, si Arteta continue de persister avec Nketiah et Gabriel Martinelli dans les dernières semaines de la saison, Lacazette semble certain d’essayer de forcer une sortie.

Pendant ce temps, Lucas Torreira est peu susceptible de jouer à nouveau pour Arsenal cette saison après que les Gunners ont confirmé que sa cheville fracturée le garderait à l’écart pendant jusqu’à 10 semaines. Lire la suite…