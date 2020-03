La star d’Arsenal Martinelli lève le voile sur le snob de Man Utd

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 7:47

Arsenal starlette Gabriel Martinelli a levé le couvercle sur ses essais ratés à Manchester United, et affirme que rejoindre Arsenal était une évidence.

L’attaquant de 18 ans a marqué 10 buts cette saison après avoir scellé un mouvement de 6 millions de livres sterling du club brésilien Ituano l’été dernier.

À Ituano, Martinelli a eu la chance de s’entraîner avec Manchester United dans le cadre d’un partenariat entre les deux clubs, mais a été jugé pas assez bon par les Red Devils.

Mais après quatre procès séparés, les chefs des États-Unis n’ont pas jugé suffisant.

Martinelli a déclaré à FourFourTwo: «Il y avait un partenariat entre Ituano et Manchester United qui m’a permis d’y aller chaque année, pendant quatre ans, pour m’entraîner avec des garçons de mon âge ou plus.

«C’était bien, car j’ai eu un avant-goût de ce à quoi ressemblait le football anglais. J’ai rencontré Marouane Fellaini, Patrice Evra et Paul Pogba, et je me suis assuré d’avoir une photo avec chacun d’eux.

“Ils [United] n’a pas fait d’offre, alors je suis retourné à Ituano et j’ai continué à y faire mon travail. »

Martinelli, qui a également passé du temps à La Masia, la prestigieuse académie de Barcelone, en novembre 2018, insiste pour que rejoindre Arsenal soit une décision facile.

Il a ajouté: «Ituano participait au championnat d’État de Sao Paulo l’année dernière, et quand j’ai commencé à me démarquer, mon agent a dit qu’il ne me parlerait d’aucune candidature pour que je puisse me concentrer totalement sur mon jeu.

«Mais finalement, il a dû accélérer les négociations, alors il m’a informé qu’il y avait deux options. C’était une évidence de choisir Arsenal.

“Je voulais rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe, et ce sont eux qui m’ont vraiment intéressé.”