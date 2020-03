La star d’Arsenal, Martinelli, révèle comment Man Utd l’a laissé échapper

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 11:37

L’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli a expliqué comment Manchester United avait raté sa signature – malgré le fait que les Red Devils aient fait tout le travail préparatoire dans les années précédant son arrivée chez les Gunners.

Le joueur de 18 ans a connu une saison de percée impressionnante à Arsenal depuis arrivant dans une affaire de 5 millions de £ avec Ituano ayant marqué 10 buts en 25 apparitions pour les Gunners et mérité des éloges de la part de Jurgen Klopp, qui l’appelait le «talent du siècle».

Le jeune homme de 18 ans est considéré comme l’une des perspectives les plus brillantes d’Amérique du Sud et sa forme l’a déjà vu mentionné comme un objectif estival possible pour le Real Madrid.

Son compatriote – le légendaire Ronaldinho – a également soutenu Martinelli pour qu’il devienne le meilleur joueur du monde avec ses capacités lui rappelant l’un des plus grands avant-centres du jeu.

Martinelli, qui détient un passeport italien garantissant qu’il n’avait pas besoin de visa pour jouer pour Arsenal, aurait cependant pu signer pour United à la place, les Red Devils semblant avoir eu un intérêt pour l’adolescent dès son plus jeune âge.

“Ituano et United avaient un accord qui m’a permis d’aller chaque année, pendant quatre ans, pour m’entraîner avec des garçons de mon âge ou plus”, a déclaré Martinelli à FourFourTwo, [via AS]. «C’était génial, car je pouvais essayer le football anglais. J’ai rencontre [Marouane] Fellaini, [Patrice] Evra et [Paul] Pogba et moi avions des photos avec eux.

“Pourquoi n’ai-je pas signé pour United? Ils ne m’ont jamais fait d’offre, alors je suis retourné à Ituano et j’ai fait mon travail. »

Martinelli, cependant, a admis que United n’était pas le seul à rater Barcelone, laissant également le jeune glisser entre leurs mains, après avoir été invité à leur célèbre académie pour un essai en 2018.

«Je suis allé en novembre 2018 et je me suis entraîné à La Masía pendant deux semaines.

«Je n’ai pas eu la chance de rencontrer l’un des joueurs de la première équipe car c’était la pause internationale. je ne pouvais pas voir [Lionel] Messi.

Les grèves brésiliennes ont également reconnu qu’il était légèrement submergé par les installations des deux clubs. “Tout en Europe était nouveau pour moi et j’ai été impressionné par tout ce qu’ils avaient dans ces grands clubs: le gymnase, le nombre de terrains.”

Pendant ce temps, Manchester United a mis en place des plans pour s’assurer qu’ils ne manqueront pas les meilleures stars du jeu après qu’Ed Woodward ait nommé une équipe de huit hommes pour superviser les transferts.