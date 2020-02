La star de Chelsea claque Sarri, un monotone, compare Lampard à Zidane

Date de publication: jeudi 6 février 2020 3:22

Mateo Kovacic prétend ancien Chelsea Les méthodes de formation du patron Maurizio Sarri étaient «monotones» et se réjouissent «exceptionnelles» Frank Lampard est désormais en charge.

Les Blues ont passé une seule saison à travailler sous Sarri, avant que la légende de Stamford Bridge, Lampard, ne prenne le relais, qui a reçu de nombreux éloges pour ses compétences en gestion de l’homme.

Kovacic est parmi ceux qui ont parlé d’un homme qui a pris beaucoup de leçons de coaching importantes de Jose Mourinho, Chelsea trouvant un autre manager capable de fournir à la fois du plaisir et du succès.

Kovacic a déclaré à FourFourTwo: «Je suis venu à Chelsea sous Sarri, mais je dois dire que Lampard est un manager exceptionnel.

«Il a conservé le caractère qu’il avait en tant que joueur dans sa personnalité d’entraîneur, ce qui nous a tous inspirés.

«Il s’engage avec tout ce qu’il a. L’entraînement est toujours difficile et différent de la saison dernière.

“C’est probablement la principale différence entre Lampard et Sarri, qui ont rendu le concept d’entraînement assez monotone.

«Il y a eu beaucoup de séances d’entraînement similaires axées sur la préparation tactique.

“[Zinedine] Zidane était similaire à la façon dont Frank Lampard est un entraîneur, et leurs approches conviennent vraiment. “

Kovacic a ajouté: “Je dois admettre que je l’apprécie vraiment jusqu’à présent.

«Je joue beaucoup plus avec le ballon et j’ai une plus grande liberté de mouvement – c’est pourquoi je pense que j’ai réalisé de belles performances cette saison.

«L’année dernière, j’étais lié à une zone spécifique, qui est devenue un peu prévisible pour nos adversaires et a donc rendu les choses plus difficiles pour moi.

«Sarri ne voulait pas de longues balles de défense lorsque nous étions sous pression, ce qui nous a menés dans des situations difficiles.

«Lampard, en revanche, nous donne plus de liberté pour évaluer les situations. C’est une bonne tactique, car elle nous donne une imprévisibilité. Nous avons marqué beaucoup de buts différents cette saison. »

Lampard a conduit Chelsea à la quatrième place du classement de la Premier League, tout en supervisant les huitièmes de finale de la Ligue des champions et le cinquième tour de la FA Cup.