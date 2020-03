La star de Chelsea donne de l’espoir à Man Utd et aux Spurs après avoir révélé l’impasse du contrat

Date de publication: Mardi 10 mars 2020 11:40

La star de Chelsea, Willian, a apparemment alerté d’autres clubs de sa disponibilité après avoir admis qu’il ne savait pas où était son avenir cet été.

Le Brésilien, qui sera bientôt en rupture de contrat, s’attend à un nouveau contrat de trois ans à Stamford Bridge, avec Chelsea tenir ferme à deux ans – ce qui serait déjà contraire à la politique du club d’offrir aux joueurs de plus de 30 ans rien de plus qu’une prolongation d’un an.

le 31 ans a marqué sept buts et ajouté six passes décisives dans toutes les compétitions cette saison et a été un atout précieux, étant donné que l’objectif principal de Frank Lampard a été de donner aux jeunes joueurs plus de temps de jeu dans l’ouest de Londres.

Mais avec les pourparlers sur les contrats au point mort, l’avenir de l’ailier reste très incertain.

“Je ne sais toujours pas”, a déclaré Willian à ESPN Brésil. “Il n’y a rien avec [other] équipe. Aucune équipe n’a proposé.

«Ma négociation pour l’instant est avec Chelsea. Il n’ya toujours rien de concret de la part d’une équipe. Et la situation avec Chelsea est toujours la même.

«Chelsea m’en a proposé deux, j’en ai exigé trois, et ça s’est arrêté là. Il n’y a pas grand-chose. “

Des rumeurs concernant un transfert vers une rivale potentielle de Londres ont émergé après que l’épouse de Willian, Vanessa Martins, ait publié une vidéo d’elle et des deux filles du couple lors de la victoire de Chelsea contre Everton dimanche.

Dans la vidéo, Martins a demandé à plusieurs reprises à ses filles si elles aimaient Londres et a déclaré que leurs journées «sont comptées» à Chelsea et que «de bonnes choses sont en route».

Cela semblerait suggérer lors d’un déménagement potentiel à Tottenham, qui a failli signer l’ailier avant de rejoindre Chelsea en 2013, tandis que Manchester United, Barcelone et la Juventus surveillent également de près la situation de Willian.

Willian a ajouté: «Écoutez, j’aime toujours dire très clairement le respect que j’ai pour ce club, l’affection que j’ai pour Chelsea aussi.

«Quelle que soit ma situation, que je reste ou non, je peux dire une chose: je vais toujours essayer de faire de mon mieux, de faire de mon mieux sur le terrain pour cette équipe. Il n’y a vraiment aucune offre de club.

«Je voulais donc que ce soit très clair, que je suis toujours un joueur de Chelsea, et je vais toujours essayer de faire de mon mieux jusqu’à la fin de mon contrat. Que je reste ou non, nous verrons cela à l’avenir.

“Nous aimons vraiment Londres, je l’ai dit à plusieurs reprises. C’est une ville dans laquelle ma famille et moi aimons vivre, nous aimons la ville. Nous aimons la ville et je ne sais vraiment pas pourquoi elle l’a publiée.

«C’est vraiment parce que la situation du contrat ici n’est pas facile. Mais j’espère que dans les prochaines semaines ou mois, cela pourra être réglé. Et puis vous saurez si je resterai ou non. Mais ce que je peux dire, c’est que j’essaierai toujours de faire de mon mieux pour l’équipe. “

