La star de Chelsea révèle l’appel de Lampard aux armes avant le choc d’Arsenal

Date de publication: dimanche 19 janvier 2020 3:38

Frank Lampard a exhorté Chelsea de «mettre la colère contre Arsenal» après la défaite 1-0 des Blues contre Newcastle samedi.

Newcastle a réussi un coup d’éclat et remporté la victoire à domicile contre les Bleus – terminant avec seulement 30% de possession – alors que le vainqueur d’Isaac Hayden à la 94e minute a remporté une victoire 1-0.

Tammy Abraham a été l’un des joueurs frustrés de Chelsea dans le nord-est samedi après-midi, mais a déclaré que Lampard avait déjà tourné les attentions de l’équipe pour affronter Arsenal à Stamford Bridge mardi.

“Le gaffer a dit après le match” Nous avons tout donné, gardez la tête haute, nous avons un autre match massif mardi “et nous devons juste éliminer notre colère contre Arsenal.”

Chelsea reste quatrième de la Premier League après la défaite de Newcastle, dont Abraham ne pouvait guère croire qu’il s’était passé après avoir quitté le terrain.

“C’est difficile à prendre”, a déclaré l’international anglais.

«C’est le genre de jeux que vous regardez à la télévision et vous ne vous attendez jamais à ce que cela vous arrive. Nous avons dominé le match, en seconde période, je ne me souviens pas qu’ils aient tiré jusqu’à la dernière minute et ils marquent.

“Pour nous, nous devons rendre hommage à Newcastle, ils ont bien défendu tout le match, ils ont perturbé notre style de jeu, mais nous avons tout donné et nous avons eu la malchance de perdre à la fin.”

Ce fut une journée difficile pour Abraham et il a été remplacé avant la fin du match, mais Lampard l’a soutenu après le match.

“Nous ne pouvons absolument pas compter sur Tammy Abraham”, a-t-il déclaré.

«Nous devons avoir des objectifs de toute la ligne de front si nous voulons combler l’écart vers le haut. Tammy a été fantastique cette saison – ça ne s’est pas vraiment bien passé pour lui aujourd’hui mais c’est du football. “

Chelsea affrontera Arsenal à Stamford Bridge mardi soir et cherchera à maintenir son impressionnant record récent sur les Gunners.

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.