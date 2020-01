La star de huit milieux de terrain a rejeté l’approche de Tottenham – HITC

Tottenham Hotspur aurait échoué avec une approche pour Donny van de Beek.

Selon Marca, l’Ajax et le milieu de terrain Donny van de Beek ont ​​rejeté une approche de Tottenham Hotspur afin de donner la priorité au Real Madrid.

On prétend que les Spurs et Manchester United se sont tous les deux approchés pour signer Van de Beek, mais ils ont été abattus non seulement par le club, mais aussi par le joueur.

La raison? Apparemment, l’Ajax et Van de Beek veulent donner la priorité au Real Madrid, avec un déménagement estival au Santiago Bernabeu qui serait sur les cartes.

Une redevance d’environ 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) sera versée à l’Ajax, et le Real aurait eu un accord de principe avec Van de Beek depuis l’été dernier.

Il semble qu’un déménagement dans la capitale espagnole soit très, très probable maintenant, et les Spurs perdraient sûrement leur temps s’ils entraient dans un autre déménagement.

Van de Beek a été superbe avec l’Ajax, accumulant 17 buts la saison dernière tout en enregistrant jusqu’à présent huit buts et huit passes décisives ce trimestre.

Doué techniquement et capable d’aller de l’avant pour marquer ou dicter le jeu, Van de Beek est un milieu de terrain polyvalent, et aurait été un ajout exceptionnel pour les Spurs.

Il semble malheureusement que les Spurs vont manquer, et ils devront peut-être trouver des cibles alternatives pour l’été s’ils veulent toujours renforcer leur milieu de terrain.

