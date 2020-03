La star de la Juve Dybala explique à quoi ressemblait le coronavirus

Date de publication: vendredi 27 mars 2020 8:40

L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala dit qu’il se sent «beaucoup mieux» et est prêt à redémarrer un programme d’entraînement après son diagnostic de coronavirus.

L’international argentin de 26 ans a annoncé la semaine dernière que lui et sa petite amie Oriana Sabatini avaient tous deux été testés positifs pour le virus.

Bien qu’il ait déclaré à l’époque que les deux se sentaient en “parfait état”, il a souffert de symptômes plus forts qui l’ont empêché de faire de l’exercice, mais dit qu’il est maintenant en voie de guérison.

Dans un chat vidéo publié sur le compte Twitter de la Juve, il a déclaré: «Je me sens bien, beaucoup mieux en fait, après avoir eu quelques symptômes forts pendant quelques jours.

«Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux, sans aucun symptôme et je peux bouger beaucoup mieux, alors je vais essayer de m’entraîner à nouveau.

«Après avoir tenté de le faire pendant les jours où les symptômes étaient forts, je me suis sentie très mal à l’aise très rapidement et je n’ai pas pu respirer, je n’ai rien pu faire. Après environ cinq minutes, je me sentais vraiment fatiguée et mon corps était lourd, mes muscles me faisaient mal et je devais arrêter.

“Mais heureusement, ma copine et moi nous sentons beaucoup mieux maintenant.”

Dybala était le troisième joueur de la Juve à être positif pour le virus, après le défenseur Daniele Rugani et le milieu de terrain Blaise Matuidi.

