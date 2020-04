La star de l’Atletico Madrid révèle comment ils ont fait paniquer Liverpool

Date de publication: Vendredi 17 avril 2020 4:04

Marcos Llorente affirme que Liverpool a été «paniqué» par la façon dont l’Atletico Madrid a répondu lors de sa réunion de Ligue des champions.

Liverpool n’a pas eu la chance de conserver son titre en Ligue des champions quand l’Atletico est revenu de l’arrière en prolongation pour sceller une victoire spectaculaire à Anfield en huitièmes de finale en mars.

L’équipe de Diego Simeone avait remporté le match aller, mais a été forcée de prolonger lorsque Liverpool a égalé son score de 1-0 à Anfield – et ce sont les Reds qui ont frappé en premier dans les 30 minutes supplémentaires.

Cependant, Llorente a marqué un doublé pour retourner les choses sur leur tête avant que l’ancien attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, ajoute un autre but pour confirmer la sortie du côté de Jurgen Klopp.

Maintenant, Llorente a jeté plus de lumière sur la façon dont l’Atletico a gagné la bataille non seulement tactiquement, mais aussi psychologiquement.

“Ils ont commencé à nous mettre en position d’attaquer et avec le deuxième but, nous savions que nous n’avions pas d’autre choix que d’aller de l’avant”, a déclaré Llorente à Marca. «Ils avaient des millions de chances et je pense qu’ils pensaient en avoir assez fait avec les objectifs, mais avec notre réaction, ils ont paniqué.

«Au premier but, j’ai perdu le ballon et j’ai pressé le gardien de but, qui nous a rendu le ballon. Dans la seconde, lorsque Morata m’a donné le ballon, j’ai regardé derrière et personne n’était avec moi. J’ai pris la photo, je n’ai pas l’habitude d’être dans ces situations! “

Le milieu de terrain a récemment traîné Liverpool en nommant son nouveau chien Anfield après son attelle là-bas.