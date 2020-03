La star de l’Atletico repousse les critiques de Klopp dans une réponse passionnée au patron de Liverpool

Date de publication: Vendredi 20 mars 2020 7:32

Le défenseur de l’Atletico Madrid, Kieran Trippier, insiste sur le fait que son équipe avait raison dans son approche de son affrontement en Ligue des champions avec Liverpool, malgré les critiques du manager adverse Jurgen Klopp.

L’Atletico a détrôné les détenteurs de la Ligue des champions Liverpool en les éliminant en huitièmes de finale, grâce à une victoire globale de 4-2 après prolongation.

Le patron de Liverpool, Klopp, n’était pas vraiment élogieux dans sa défaite, affirmant que l’Atletico n’a pas joué comme une marque ouverte de football, ils devraient avoir.

“Je ne comprends pas la qualité du football qu’ils jouent”, a déclaré Klopp, dans les commentaires critiqués par les experts.

“Quand je vois des joueurs comme [Marcos] Llorente, Koke, Saul Niguez… ils pouvaient jouer au football mais ils sont au fond de leur propre moitié et ont des contre-attaques mais ils nous battent alors nous acceptons cela et les félicitons. »

Maintenant, le défenseur anglais de l’Atletico Trippier a riposté aux commentaires de Klopp, insistant sur le fait qu’un plan de jeu différent n’aurait fonctionné qu’en faveur des Reds.

“Si vous allez là-bas et que vous vous retrouvez face à face avec Liverpool, vous allez être battu 6-0”, a-t-il déclaré au Mirror.

“Je ne sais pas ce que les gens attendent. Vous voyez des experts se plaindre parce que nous nous sommes défendus, mais s’attendaient-ils à ce que nous allions jouer au football offensif, en particulier avec Liverpool jouant comme ils le font actuellement?

«Vous devez y aller avec un plan et nous l’avons fait. Nous avons dû défendre, mais le plus important est que nous ayons remporté la victoire.

“Nous savions qu’ils exploseraient en raison de la pression qu’ils auraient appliquée et de la quantité d’énergie qu’ils auraient mise dans le jeu.

«Nous savions qu’ils ralentiraient. Cela nous a pris plus de 100 minutes, mais nous avons gagné 3-2. Les gens peuvent se plaindre autant qu’ils le souhaitent, mais nous pensions que c’était nécessaire pour ce type de jeu.

«En vieillissant, cela a cessé de me déranger. Liverpool n’a pas raté ses chances et nous les avons battus dans les deux jambes. Ça a marché et c’est ça le football. “