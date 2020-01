La star de Liverpool Mane décrit le moment qui a “ tout changé ”

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 11:29

Liverpool étoile Sadio Mane choisi le seul moment qui a tout changé et décrit les objectifs de Liverpool pour la saison.

Mane a marqué 15 buts toutes compétitions confondues cette saison dont 11 en Premier League.

Et s’exprimant sur le site officiel du club, le joueur de 27 ans a expliqué ce que les Reds souhaitaient réaliser cette saison.

Il a dit: “Jusqu’à ce que l’équipe réussisse et que je réussisse aussi, pour moi, je pense qu’il faut se sacrifier pour donner tout ce qui est possible à l’équipe, et l’équipe me [that] de retour à coup sûr – chaque joueur.

«C’est sûr que nous avons accompli des choses et nous voulons faire plus et de grandes choses avec ce club. Nous voulons gagner des trophées – Premier League, Champions League à nouveau, ce qui ne sera pas facile, nous le savons tous.

«Mais ce que vous avez vu ces dernières années, tout est possible et nous pouvons le faire et le refaire. Nous avons juste besoin d’avoir faim dans le bon sens et de nous pousser jusqu’au bout. »

Mane a également révélé le seul moment qui a permis à l’équipe de réaliser qu’elle pouvait réussir.

Il a poursuivi: «Lorsque nous avons perdu [Champions League] finale contre le Real Madrid… Je pense que tout a changé et nous nous sommes dit: «C’est possible».

«Nous avons également une équipe jeune et je pense que tout a changé.

«Nous avons plus de conviction et nous avons plus de confiance et nous avons dit:« Tout est possible, pourquoi ne pas essayer? Nous voulons tous gagner des choses, alors pourquoi ne pouvons-nous pas réussir ensemble et le faire? “Je pense que cela fonctionne très bien.”

Si Liverpool a battu les Wolves à Molineux jeudi soir, ils gagneront 16 points d’avance sur leurs rivaux les plus proches, Manchester City.

