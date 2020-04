La star de Man Utd admet vouloir sceller l’interrupteur de choc dans la division inférieure

Date de publication: Lundi 6 avril 2020 9:18

Le milieu de terrain de Manchester United, Juan Mata, a révélé qu’il rêve de retourner dans l’équipe d’enfance du Real Oviedo pour les ramener en Liga.

Mata est chez United depuis 2014, mais à 31 ans et avec seulement un an sur son contrat (bien que le club ait la possibilité de le prolonger de 12 mois supplémentaires), il approche d’un moment où il devra réfléchir ses prochaines étapes – d’autant plus qu’on lui a dit qu’il était trop bon pour s’asseoir sur le banc.

Lorsqu’on lui a demandé dans un Q&A sur ManUtd.com s’il souhaitait retourner au Real Oviedo, où il a commencé sa carrière de jeune, Mata a répondu: «C’est mon équipe à domicile, c’est l’équipe que je soutiens en Espagne. Je connais beaucoup de gens dans le club et je suis [a] me fan.

«À un moment donné, ce serait bien car il y a pas mal de joueurs qui sont passés par les rangs des jeunes à Oviedo, comme: Santi Cazorla, Michu, qui jouait pour Swansea, Adrian Lopez, qui jouait à l’Atletico Madrid , et moi-même.

«Donc, ce serait bien si nous pouvions tous nous rencontrer à nouveau au Real Oviedo et essayer d’amener l’équipe en première division, car ils sont actuellement en deuxième division. J’espère qu’ils pourront bientôt faire partie de la première division, ce serait bien. »

Avec Oviedo actuellement 17e en deuxième division espagnole, ce serait certainement un coup d’État pour le club s’il pouvait reprendre Mata.

Cependant, Mata a réitéré son plaisir d’être à Old Trafford, repoussant une question de savoir s’il avait raté son ancien club Chelsea.

“Vous savez que je suis très heureux où je suis”, a-t-il affirmé. «Je suis très, très heureux de jouer pour Manchester United, de pouvoir jouer pour ce club incroyable, en jouant à Old Trafford toutes les deux semaines.

«Je suis très reconnaissant de mon temps à Chelsea. Ils étaient de deux ans et demi et ils étaient personnellement très, très bons pour moi en termes de développement en tant que joueur, en termes de développement en tant que personne.

“C’était quand je suis arrivé en Angleterre et j’avais besoin d’apprendre la langue, un autre pays, une autre culture et, en termes de trophées aussi, mais la réalité est maintenant que je suis à Manchester United et je ne pourrais pas être plus heureux.”

Cependant, il a également nommé la fin de son séjour à Chelsea comme le point le plus bas de sa carrière.

«J’ai été élu, pendant deux ans, Joueur de l’année, je jouais régulièrement et je jouais très bien et j’aimais mon football, puis la situation a changé.

«J’ai arrêté de jouer autant, ma confiance n’était pas aussi élevée et c’était un défi dans ma carrière que j’ai dû surmonter, mais je pense que c’est normal. Je ne connais aucun joueur qui a une carrière qui va toujours bien et toujours bien.

«Il y a des blessures; il y a des managers qui ne jouent pas au football qui est parfait pour vos qualités; il y a des moments dans un club qui ne vont pas très bien, donc vous devez vous adapter à ces défis et les surmonter et vous serez alors un meilleur joueur. »