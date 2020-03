La star de Man Utd révèle que LVG «effrayant» «pleurerait parfois»

Juan Mata a ouvert sa première rencontre avec Louis Van Gaal à Manchester United, admettant qu’il est apparu comme «effrayant» avant de connaître le Néerlandais.

L’Espagnol se souvient avoir été intimidé par Van Gaal après avoir été appelé dans son bureau pour des présentations, mais dit que les premières impressions se sont rapidement dissipées pour révéler un “homme chaleureux et authentique”.

“J’arrive dans la salle et c’était lui, Ryan Giggs et une bouteille de Rioja, du vin rouge, avec trois verres”, a déclaré le meneur de jeu espagnol au podcast officiel de United.

“Il était comme:” Voulez-vous boire un verre? “Et j’étais:” Non, non, je vais bien “. Il a bu un verre et a dit: “Dis-moi qui tu es”. Je veux dire que je m’appelle Juan, j’ai 26 ans, je joue au football. ‘Non non. Dis-moi qui tu es en tant qu’homme. As-tu une famille? Qu’est-ce que vous trouvez important dans la vie?

«À partir de ce moment, il peut avoir l’air effrayant face à face et parfois se rapproche de vous mais, après cela, il était un homme très chaleureux et authentique. Il était plus qu’un manager de football avec des tactiques, c’est un grand être humain et j’ai beaucoup appris de lui. »

Mata a ajouté que Van Gaal est souvent devenu «émotif» lorsqu’il a discuté de ses valeurs fondamentales: «Il était effrayant. Je vous le dit. C’était un homme très gentil; un homme très, très gentil; très authentique et très sensé. Vous ne vous y attendriez pas, mais il était très sensé.

«Il pouvait devenir émotif et pleurait parfois, quand il parlait de questions importantes. Quand il a trouvé les bonnes valeurs, le bon football, il est devenu émotif. »

