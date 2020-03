La star de Man Utd vise un nouveau contrat après une première saison étincelante

Date de publication: Mercredi 11 mars 2020 15h15

Manchester United est sur le point de récompenser l’ailier Daniel James avec un nouveau contrat après son impressionnante première saison à Old Trafford cette saison, selon des informations.

Le joueur de 22 ans était le patron de United Ole Gunnar SolskjaerIl a signé pour la première fois l’été dernier et il a disputé 36 matchs toutes compétitions confondues, marquant trois buts et assistant sept autres.

Solskjaer avait l’intention d’embarquer James dans l’équipe, mais des blessures à Anthony Martial plus tôt dans la saison ont signifié que l’ailier a joué un rôle essentiel ce trimestre.

Selon The Sun, on a promis à James un accord plus lucratif s’il pouvait faire ses preuves chez United lors de sa première saison et le journal prétend qu’il a fait exactement cela.

On dit que le salaire de James devrait passer à 50 000 £ par semaine, contre 35 000 £ par semaine.

Un initié de United aurait déclaré au journal: «L’attitude de Daniel sur le terrain comme en dehors est de première classe depuis son arrivée.

«Il ne s’attendait probablement pas à être autant impliqué que lui, mais United veut s’occuper de lui sur le front des salaires.

“Il fait partie intégrante de ce que le manager essaie de faire ici, nous sommes tous très impressionnés.”

Ayant battu Manchester City dimanche pour la troisième fois en quatre matchs cette saison, Uni face à une autre semaine importante avec l’équipe autrichienne LASK en Ligue Europa jeudi prochain avant un affrontement crucial avec Tottenham dans le nord de Londres dimanche.

United est à trois points de la quatrième place de Chelsea dans le tableau de Premier League et une victoire prolongerait la séquence actuelle d’invincibilité des Red Devils à 11 matchs.

La récente renaissance du club est en partie due à Bruno Fernandes«Impact sur l’équipe depuis son arrivée du Sporting Lisbonne en janvier.

Fernandes a marqué trois buts et en a inscrit trois autres lors de ses huit matches jusqu’à présent, et les rapports ont affirmé que ses performances avaient conduit Paul Pogba à repenser ses plans de fin de saison.

