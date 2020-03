La star de Manchester United, Bruno Fernandes, encadre Scott McTominay

La forme améliorée de Manchester United ces derniers temps n’est pas un hasard car l’arrivée de Bruno Fernandes a déclenché le vestiaire, en particulier Scott McTominay.

L’écossais tenace est très apprécié de son manager et de son personnel d’entraînement, ce qui n’est pas surprenant étant donné l’amour de Jose Mourinho pour lui aussi.

McTominay a toujours impressionné les fans, mais il a porté son jeu à un autre niveau cette saison avant de se blesser.

Le produit de l’académie a été remis en service avant que la crise sanitaire actuelle dans le monde n’oblige à une suspension temporaire de la ligue.

Cependant, la dernière signature portugaise de United jouait déjà un rôle crucial et pas seulement sur le terrain.

Selon le rapport Bleacher, McTominay a le plus profité de l’arrivée de Bruno, ce dernier conseillant le premier chaque fois qu’il le peut, car les normes de chacun s’améliorent.

Ce type de comportement est plutôt inestimable, d’autant plus qu’Ole Gunnar Solskjaer est d’avis que le joueur de 23 ans peut être son milieu de terrain le plus amélioré.

McTominay est encore un peu jeune et peut évoluer davantage et les conseils qu’il reçoit de ses coéquipiers plus expérimentés seront donc inestimables.

C’est encore plus agréable de l’entendre si disposé à apprendre, comme il l’avait reconnu plus tôt ouvert aux conseils de Nemanja Matic.