La star de Middlesbrough prête à signer un nouveau contrat

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020

L’as de Middlesbrough, Marcus Tavernier, devrait signer un nouvel accord à long terme avec le club, comprend TEAMtalk.

Le milieu de terrain offensif de 20 ans a gravi les échelons de la célèbre académie de Boro, mais il ne lui restait que 18 mois sur son contrat actuel.

Tavernier a fait l’objet d’un certain nombre d’offres de Barnsley en été, et a été suivi par un certain nombre de clubs de Premier League depuis sa percée sous Tony Pulis.

Tavernier fait désormais partie intégrante de l’équipe de Jonathan Woodgate ces dernières semaines et il est entendu que l’international juvénile d’Angleterre mettra le stylo à papier cette semaine.

Les éclaireurs de Man Utd étaient censés suivre le joueur en décembre 2018, mais n’a pas donné suite à leur intérêt.

Alors que l’Écho du Nord, l’été dernier, a affirmé qu’Aston Villa était intéressée à signer Tavernier, avec son frère James, qui est aux Rangers, également sur le radar de Dean Smith

Plus récemment, le Daily Mail a suggéré qu’Aston Villa reste attachée au joueur et que Newcastle United regardait également Tavernier.

Tavernier a disputé 26 matchs cette saison et a marqué deux buts et récolté trois mentions d’aide alors qu’il s’est imposé sous Jonathan Woodgate au Riverside.

La star de l’Angleterre U20 est sous contrat jusqu’en 2021 après avoir signé son dernier contrat en décembre 2017, mais son objectif est de promettre son avenir à long terme aux Teessiders.