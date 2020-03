La star de Santos Soteldo répond au lien d’Everton de 35 millions d’euros avec un message de Man Utd

Date de publication: Mardi 31 mars 2020 6h00

L’international vénézuélien Yeferson Soteldo a répondu aux spéculations suggérant qu’il avait été approché par Everton en admettant qu’il «rêve» de jouer pour Manchester United.

Le meneur de jeu de 22 ans a reçu des critiques élogieuses pour Santos jouant dans le rôle n ° 10 et a marqué 10 fois et pesé avec sept passes décisives jusqu’à présent pour le club après avoir fait son nom dans la ligue chilienne pour Huachipato .

Capable de jouer sur l’aile gauche également, Soteldo a récemment été lié à un contrat de 32 millions de livres sterling avec Everton alors que Carlo Ancelotti cherche à façonner les Toffees en challengers pour les quatre premiers.

Cependant, tout espoir Everton a dû attirer la star chic à Goodison Park semble avoir été anéanti avant qu’ils ne soient décollés.

Interrogé sur l’intérêt manifesté par Everton pour lui, Soteldo a admis qu’il avait déjà des idées plus grandes et a cité un futur déménagement à Old Trafford.

Interrogé sur ses plans et ses rêves pour l’avenir, Soteldo a déclaré LaTeleTuya: “Pour pouvoir jouer pour Manchester United, mais aujourd’hui, Santos est dans ma tête à 100%.”

C’est la deuxième fois ce mois-ci que le milieu de terrain international, qui a été couronné 17 fois, décrit ses objectifs de jouer pour Ole Gunnar Solskjaer, après avoir également déclaré au média vénézuélien Ruta Vinotinto: «J’ai le rêve de jouer pour Manchester United.»

Alors que United devrait cibler des noms plus établis cet été – avec un rapport mardi matin a suggéré qu’ils étaient les seuls prétendants à gauche dans la course pour signer Jadon Sancho – il ne fait guère de doute que le joueur cadrerait bien avec la philosophie de Solskjaer à Old Trafford.

“Il s’agit de faire passer votre philosophie et vos principes sur la façon dont nous voulons jouer”, Solskjaer a déjà dit.

«Chez Man United, nous jouons sans peur, nous jouons avec courage. Allez-y et exprimez vos compétences.

«Soyez les enfants qui aiment jouer au football et sortir et jouer devant les meilleurs fans du monde.

«Comme Sir Matt [Busby] une fois dit, s’ils sont assez bons, ils sont assez vieux.

«Nous sommes construits sur cette tradition. Nous avons besoin de jeunes joueurs.

“Il est important pour l’Académie et les joueurs de l’Académie de savoir que, oui, je cherche à faire progresser les joueurs.”

Pendant ce temps, certains des plans de transfert estival de Solskjaer pourraient être contraints d’être mis sur la glace après qu’un plan de déchargement de Paul Pogba semble avoir eu un retour de flamme.