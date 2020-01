La star de Tottenham jouera contre Southampton malgré les liens de l’Inter Milan

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 9:27

Le milieu de terrain de Tottenham, Christian Eriksen, devrait se rendre à Southampton pour le match de la FA Cup samedi, malgré les informations selon lesquelles il est sur le point de signer pour l’Inter Milan.

Eriksen, dont le contrat expire cet été, a été la cible de l’équipe de Serie A ce mois-ci, bien qu’ils aient eu du mal à s’entendre avec les Spurs.

Vendredi, des informations en Italie suggèrent qu’un accord a été conclu et que l’international danois se rendra sur le continent dans les prochains jours.

Cependant, l’agence de presse PA comprend, à moins qu’il n’y ait des développements significatifs dans les prochaines 24 heures, Eriksen devrait faire partie de Jose Mourinho’s à St Mary’s.

Malgré spéculation constante sur l’avenir d’Eriksen ce mois-ci, que Mourinho a décrit comme une situation difficile, le Portugais a toujours continué d’impliquer le milieu de terrain.

Il est entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la victoire 2-1 de mercredi contre Norwich, mais a été hué par certains fans mécontents du prétendu manque d’engagement du Danois cette saison.

Après avoir dit qu’il voulait partir en été pour un nouveau défi, ses performances ont chuté, surtout après avoir échoué à se déplacer dans la fenêtre de transfert d’été.

Mourinho a récemment sympathisé avec la situation d’Eriksen: «Si vous me demandez si je pense que c’est le meilleur chrétien, je dois être honnête et dire non.

«Si vous me demandez si je connais les raisons, je ne suis pas un idiot, je suis dans le football depuis de nombreuses années et je sais clairement qu’un joueur dans cette situation n’est pas un joueur qui est même s’il le veut.

“Je ne blâme ni ne critique le joueur, je dis simplement qu’il est normal qu’un joueur dans cette situation ne fonctionne pas au plus haut niveau.

“Mais je peux aussi dire qu’il nous aide dans les matches qu’il joue avec nous.”

L’Inter a déjà signé Ashley Young de Manchester United et Victor Moses de Chelsea ce mois-ci.