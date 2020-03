La star de Tottenham offre des nouvelles positives bien méritées après un coup «sérieux» – HITC

L’ailier de Tottenham Hotspur Steven Bergwijn semble être sur le point de revenir.

L’ailier de Tottenham Hotspur, Steven Bergwijn, a déclaré sur le site officiel du club qu’il “progressait” alors qu’il se remettait d’une blessure.

Les Spurs avaient vu Harry Kane et Son Heung-min s’écrouler avec une blessure, faisant pression sur l’ailier Bergwijn pour continuer à jouer dans l’attaque de Jose Mourinho.

Bergwijn risquait de s’épuiser et un désastre a frappé les Spurs lorsqu’il a été blessé contre Burnley début mars.

Mourinho espérait que Bergwijn serait apte à affronter le RB Leipzig en Ligue des champions, mais à la place, il a été exclu pour le reste de la saison avec une entorse à la cheville.

Ce qui est intéressant cependant, c’est que la crise des coronavirus a stoppé l’action de la Premier League.Par conséquent, si les matchs reprennent dans un avenir proche plutôt que d’être annulés, Bergwijn pourrait avoir une chance de jouer.

Le Néerlandais a maintenant commenté ses progrès, admettant qu’il peut désormais marcher à nouveau et a maintenant une nouvelle botte pour aider à sa récupération.

Bergwijn a ajouté qu’il savait que la blessure était grave dès qu’elle était survenue et qu’il souffrait «tellement», mais jure de revenir plus fort après avoir apprécié son séjour à Tottenham jusqu’à présent.

“Je fais des progrès”, a-t-il déclaré. “Comme vous pouvez le voir, je peux marcher maintenant et aujourd’hui (jeudi) je vais prendre ma nouvelle botte, donc c’est une bonne nouvelle.”

«Au moment où j’ai eu le coup de pied (à Burnley), je pensais que c’était sérieux. J’avais tellement mal et cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. C’était mauvais, mais nous progressons et je reviendrai plus fort. Oui, j’ai passé un bon moment ici. J’ai encore – mais ces choses arrivent. C’est du football », a-t-il ajouté.

